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萊克多巴胺160多國禁用　游淑慧：阿札爾離台　蔡英文釋放「禮物」

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▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文28日宣布，放寬瘦肉精美豬和30月齡以上的美牛進口，引發爭議。台北市議員游淑慧31日指出，原來早在8月12日美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）離台後，總統蔡英文就在當天釋放「禮物」，提及雙邊貿易關係受阻，有決心要「共同克服」，「外交部還要說兩者沒關係，是把國人當傻子嗎？」

「原來只有台灣人是最後知道。」游淑慧31日於臉書上提及，早在8月中旬時，外交家雜誌（The Diplomat）就已撰文提及「阿札爾訪問後可能達成貿易協議」，內容包括預言美豬開放；諷刺的是，外交家雜誌內文還特別備註「萊克多巴胺遭到一百六十多個國家禁用。」

游淑慧表示，還原兩週前，在阿扎爾12日下午離台後，蔡英文隨即在當天晚間以視訊會議向美國智庫發表演說，當時蔡英文就提到「過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進，我方有決心依既定的科學標準共同克服，同時確保消費者安全。」

游淑慧說，雖然當時蔡英文沒有明說要克服什麼，但當時外交家雜誌及「 Focus Taiwan」就預言，蔡英文口中要克服的就是美豬開放議題，「阿札爾8月12日下午離台，蔡英文8月12日晚間就釋放禮物訊息，現在外交部還要說兩者沒關係，把國人當傻子嗎」，所謂斷交後美國最高層級訪台，台灣背後所要付出的代價，難道是食安、美國養豬業者的利益？

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