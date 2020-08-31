《富比士》專家分析國軍實力：台灣能讓中國付出「沉重代價」！

▲國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）



記者吳美依／編譯

台灣國防部日前在官方推特帳號上發布影片，展現國軍能夠擊退北京入侵的實力與自信。《富比士》（Forbes）航太與國防專欄作家佩克（Michael Peck）對此表示，台灣的確擁有足夠的軍力與火力，能夠讓中國因入侵付出沉重代價，但也指出台灣軍力隱憂。

Don’t underestimate our determination to #protectourcountry. The #ROCArmedforces will not antagonise but we will respond hostile actions. pic.twitter.com/A8C0djaKLT — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 20, 2020

影片中，戰鬥機在天空呼嘯而過，飛彈噴出火柱竄升，坦克與大砲發射出數枚砲彈。貼文內容寫道，「不要低估我們保護國家的決心。中華民國國軍不會引發敵對，但我們將會針對敵意行動做出回應」。

佩克認為，這部影片令人印象深刻，肯定台灣的確擁有足夠軍力遏止（deter）中國有限的軍事行動，也有充足火力讓中國為任何全面入侵付出沉重代價，但若沒有美軍幫助，仍無法擊敗（defeat）中國入侵。

▲國防部發布1分19秒影片反擊共軍挑釁。（圖／翻攝自軍聞社影片畫面）

佩克以影片中的演習舉例，台灣坦克被形塑出能夠擊潰中國兩棲進攻的形象，但在台灣軍隊中，戰鬥單位僅占全體人員60％至80％。一名曾經指導坦克營的上校接受《外交政策》（Foreign Policy）採訪時說，「這個數字看起來可能不算糟糕，但它意味著至少1/3坦克在戰爭時沒有用處，因為沒有人員可以操控」。

台灣軍隊使用義務役、志願役混合併行的制度，但志願役傾向避免戰鬥任務，偏好喜歡後勤單位，成為問題之一。《外交政策》寫道，「這意味著裝甲部隊、機械化步兵以及砲兵部隊總是極度缺乏現役士兵」，但若解放軍登陸，上述單位卻被預期將在第一波戰鬥中首當其衝。

▲文中提到，台灣的幻象2000戰鬥機面臨維修困難、零件短缺等問題。（圖／記者李毓康攝）



佩克提到，影片中展現出法國製造的幻象2000戰鬥機（Mirage 2000）英姿，但在現實生活中，此架20歲的戰鬥機維修日益困難，面臨零件短缺問題。此外，中華民國空軍的F-16 A/B戰鬥機、自行開發的F-CK-1經國號戰鬥機也越來越疲乏。

《台北時報》於2018年的一篇報導中寫道，「台灣2012年曾要求法國升級幻象，但法國受到來自中國的壓力，以極高價格迫使台灣收回要求。直到台灣其他兩種主力戰鬥機完成壽命中期性能提升（mid-life upgrades）以前，空軍將必須繼續對於幻象的能力保持熱愛，儘管厭惡其高額的操作與維修費用」。

▲國軍F-16戰隼戰鬥機升空，掛滿8枚飛彈。（圖／記者李毓康攝）



外界擔憂，如果中國入侵，其彈道導彈系統與轟炸機可能粉碎台灣的機場，抹除台灣空中軍力，屆時防禦責任就落到台灣海軍、防空與導彈防禦系統肩上。

佩克指出，儘管影片中導彈表現非常亮眼，卻無法改變台灣與中國「絕對數值失衡」的問題。舉例來說，台灣最近將國防預算提高至453億新台幣（大約154億美元），而中國最新宣布的國防預算就高達1782億美元。

同樣令人擔憂的是，台灣的軍火庫基本上可以追溯到冷戰時期，相比之下，中國軍事快速現代化，航空母艦與隱形戰鬥機等軍武都能替解放軍帶來本質上的優勢，也嚴重挑戰美國的技術優勢。

佩克任認為，雖然台灣正在試圖拉近F-16戰鬥機、M1艾布蘭主戰坦克（M1A2 Abrams Tanks）以及AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）與美國的技術差距，但6、70架新戰鬥機與少量導彈無法實際改變海峽兩岸的軍力平衡，缺乏訓練有素人員的重型坦克，無法有效阻止中國入侵，而且如果中國海軍與空軍能夠讓突擊部隊登陸，那防衛坦克出動恐怕也太遲了。

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