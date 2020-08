《富比士》專家分析國軍實力：台灣能讓中國付出「沉重代價」！

▲國防部深夜發影片強調,國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。(圖/翻攝國防部影片)



記者吳美依/編譯

台灣國防部日前在官方推特帳號上發布影片,展現國軍能夠擊退北京入侵的實力與自信。《富比士》(Forbes)航太與國防專欄作家佩克(Michael Peck)對此表示,台灣的確擁有足夠的軍力與火力,能夠讓中國因入侵付出沉重代價,但也指出台灣軍力隱憂。

Don’t underestimate our determination to #protectourcountry. The #ROCArmedforces will not antagonise but we will respond hostile actions. pic.twitter.com/A8C0djaKLT