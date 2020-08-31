控印方再次非法越線「挑釁」！　解放軍正採取必要應對措施

▲印中邊境拉達克（Ladakh）。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境衝突情勢未滅，雙方各說各話，不斷在邊境加強軍事力量。針對印度軍方抨擊解放軍的言論，解放軍西部戰區發言人今（31）日強調，印方在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，嚴重侵犯中國領土主權，目前軍隊正採取必要應對措施。

針對中印邊境局勢，解放軍西部戰區發言人張水利表示，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，今（31）日在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

「印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。」張水利敦促，印方立即撤回非法越線佔控兵力，嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，避免事態進一步升級。

▲中印對峙。（圖／路透，下同）



值得注意的是，張水利強調，中國軍隊正採取必要應對措施，並將密切關注事態發展，堅決維護中國領土主權和邊境地區和平穩定。

另一方面，印度軍方表示，解放軍29日至30日晚間在班公錯南岸進行「挑釁軍事行動」，士兵試圖跨越實際控制線（Line of Actual Control）進入印度領土，但印度軍方得知消息以後，先發制人，採取行動，阻止解放軍。

發言人阿南德上校（Aman Anand）說，此舉違反「在拉達克東部持續對峙期間，軍事與外交接觸中達成的共識」。他強調，「印度軍隊致力於透過對話維護安寧與和平，但也同樣決心保護領土完整性」。