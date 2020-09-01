港警撞倒孕婦還「噴胡椒噴霧」　港警回應：慰問並送醫

▲港警撞倒一名孕婦之後，還對她噴灑胡椒噴霧。（圖／翻攝自香港突發事故報料區）



記者林彥臣／綜合報導

831太子站襲擊事件一周年，31日晚間香港太子、旺角等地出現太批群眾集結示威，港警在驅離示威群眾時，在一片混亂之中撞倒一名孕婦，身旁的群眾想上前攙扶關切，不料一名港警竟朝孕婦噴灑胡椒噴霧，相關影片與照片引發香港網友群情激憤。

根據香港媒體「拾玖傳媒」臉書指出，事發地點位於「亞皆老街」、「西洋菜南街」交界，一名警員推進時把其中一名懷孕女士推倒，其後把她身旁男仕拉後，孕婦跌倒後，警方向孕婦方向發放胡椒噴霧，孕婦表現痛苦。

香港網友指出，一名疑似孕婦老公的男子，遭到港警暴打成重傷，還強行脫掉衣服。還有網友指出，被撞到的孕婦疑似有破水或出血的狀況發生。

▲香港警察針對撞倒孕婦發文說明。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police）



香港警察在臉書回應，晚上10時許，旺角一帶有示威者集結及叫囂，警方曾多次警告要求人羣散去，但部分人拒絕聽從，警方隨後作出驅散。當人員到達亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑。及後，警員發現該名女子為一名孕婦，她感到不適，人員立即提供協助，並召喚救護車到場，將該名孕婦送往廣華醫院治理。

警方非常關注有孕婦於混亂的示威現場中受到影響，對孕婦表示慰問，並已派員陪同當事人及其家人送院，希望提供一切適切協助。

目前疫情仍然肆虐，警方呼籲市民同為保障公共衞生、公眾安全出一分力，不要參與任何羣組聚集及未經批准集結。

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