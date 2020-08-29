「政府豬腦、百姓吃草」　前大使嗆民進黨：被霸凌還替美國說好話

▲前大使介文汲。（圖／翻攝自Facebook／介文汲）

記者蘇晏男／台北報導

政府28日拍板進口萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉，並聲稱有助台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），但前駐紐西蘭大使介文汲29日表示，美國對付中國大陸需台灣配合，否則不會得心應手，憑這點，美方就該客氣一點，且美國總統川普現在非常需要台灣，是我方向美提出要求的好時機，然而高唱台美關係很好的民進黨政府，怎麼會被強銷美豬美牛？「政府豬腦，百姓吃草」，被公然霸凌還替美方說好話。

▲豬農過去曾抗議美豬進口。（圖／ETtoday資料照）

介文汲在臉書表示，美豬美牛完全無關美國這個國家的核心利益，美國在台海的核心利益是設法使台灣站在美國這一邊，跟著美國一起對付中國大陸，「要是台灣不配合美國，美國對付中國大陸就絕不會這麼得心應手了」，光憑這一點，美國就該對台灣客氣一點，就算不能讓利，起碼也不能硬佔台灣便宜。

介文汲指出，美牛美豬的問題在美牛有狂牛病史，且牛豬內皆殘存有毒的瘦肉精萊克多巴胺，台灣人為了健康不想吃，而美國卻鴨霸的非要台灣人買美牛美豬。他強調，30月齡以上美牛狂牛病風險高、國人吃豬肉量遠大於吃牛肉量、且豬內臟萊克多巴胺的殘存遠大於豬肉，這些都是科學事實，「更重要的是這也是民進黨在野時反對美牛美豬的理由」，民進黨為何會判若兩人，在野時說ㄧ套，掌權後全部開放。

介文汲認為，美國總統川普政府現在非常需要台灣，是台灣向美國提出要求的好時機，民進黨政府不是也天天在唱台美關係好到不行，怎麼會搞到在此刻被美國強銷美牛美豬的慘況？被公然霸凌了還要替美國人說好話？

「將帥無能，累死三軍，政府豬腦，百姓吃草」介文汲批評，這個政府到底在幹什麼？把台灣帶進死胡同不夠，還硬要台灣人吃不想吃不願意吃的美牛美豬，「都21世紀了，台灣人還活的這麼沒尊嚴，只能悲唱：總統有權開美豬，孤民無力可回天」。

▼介文汲29日批評民進黨政府開放美豬美牛進口。（圖／翻攝自Facebook／介文汲）