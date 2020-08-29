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蔡英文總統宣布擴大開放美豬美牛進口　台南市政府辦座談加強食安配套措施

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▲台南市政府農業局請台南市養豬協進會理事長曾盛誠邀集理監事幹部，在下營田媽媽餐廳召開進口美國瘦肉精豬肉座談會，農委會副主委黃金城、立委賴惠員、立委郭國文及市議員陳秋宏亦列席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府農業局請台南市養豬協進會理事長曾盛誠邀集理監事幹部，在下營田媽媽餐廳召開進口美國瘦肉精豬肉座談會，農委會副主委黃金城、立委賴惠員、立委郭國文及市議員陳秋宏亦列席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文宣布擴大開放美國豬肉、牛肉進口，並承諾將確保食安及落實食品標示等相關規定，台南市政府29日邀集台南市養豬協進會座談討論因應做法，市長黃偉哲表示，會配合中央政策加強地方食安配套措施，並建議衛福部及農委會落實標示等相關措施，確保消費安全及保障農民權益。

台南市養豬場計有600場，在養頭數約60萬頭，佔全國第4名，為六都之首，僅次於屏東縣、雲林縣及彰化縣；肉牛飼養場約46場，在養4284頭，占全國第3名，亦為六都之首，僅次於屏東縣及彰化縣，擴大開放美豬、美牛進口，對台南市畜牧業影響頗大。

▲台南市政府農業局請台南市養豬協進會理事長曾盛誠邀集理監事幹部，在下營田媽媽餐廳召開進口美國瘦肉精豬肉座談會，農委會副主委黃金城、立委賴惠員、立委郭國文及市議員陳秋宏亦列席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市政府農業局29日請台南市養豬協進會理事長曾盛誠邀集理監事幹部，在下營田媽媽餐廳召開進口美國瘦肉精豬肉座談會，農委會副主委黃金城、立委賴惠員、立委郭國文及市議員陳秋宏亦列席參加。

台南市政府表示，為配合中央政策，台南市初步將針對下列面向加強相關食安配套措施，一、台南市學校營養午餐及公部門、民間企業團膳，將全面採用國產豬。二、政府提供國產豬標章給市場、餐廳及通路商、加工食品商等單位。三、進口美豬依食品安全衛生管理法須標示『含瘦肉精』字眼，強制標示讓消費者能清楚辨識。四、農委會已準備好「百億養豬產業基金」，市府會盡全力向中央爭取，輔導養豬場升級現代化，協助豬舍更新補助、綠能化與智慧化，提高台灣養豬戶競爭力，降低負擔成本等。五、台南市政府將強化宣傳台南豬品牌，打開國際市場通路，尤其外銷日本等大國市場。

▲台南市政府農業局請台南市養豬協進會理事長曾盛誠邀集理監事幹部，在下營田媽媽餐廳召開進口美國瘦肉精豬肉座談會，農委會副主委黃金城、立委賴惠員、立委郭國文及市議員陳秋宏亦列席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）
對於開放30月齡以上美國牛肉進口部分，雖經衛福部進行嚴謹評估之後，發現不會有食用安全問題，但因涉及牛海綿狀腦病（狂牛病）風險疑慮，市政府亦建議衛福部應落實進口標示及加強查緝工作，以確保消費者選擇肉品權益。

農委會副主委黃金城向養豬協進會幹部表示，蔡總統宣布開放美豬、美牛進口，農委會立即啟動數項因應措施，一、成立平衡基金：豬隻拍賣價格在每公斤65元以下就啟動基金補助。二、強制豬隻死亡保險：養豬戶全面強制保險從78％提高到百分百。三、產業結構調整：將開放式的豬舍改建為密閉空間及水簾式的豬舍，可以從基金來支付費用，政府負擔二分之一，業者出二分之一。四、進口豬隻全面強制標示：強制要求中小學營養午餐、國軍肉品使用國產肉品，並推動加工廠使用國產豬肉獎勵措施，增加國產豬肉使用率。

▲台南市政府農業局請台南市養豬協進會理事長曾盛誠邀集理監事幹部，在下營田媽媽餐廳召開進口美國瘦肉精豬肉座談會，農委會副主委黃金城、立委賴惠員、立委郭國文及市議員陳秋宏亦列席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市養豬協進會理事長曾勝城建議，採用顏色標示區隔進口豬肉及國產豬肉，例如綠色代表台灣的豬肉，紅色代表進口豬肉；希望農委會協助解決廢水處理搭排費用的問題；增加產業基金的費用，提升仔豬的育成率至20頭；豬隻拍賣價格在每公斤70元以下就啟動基金補助。

協進會常委監事顏瑞進建議，加工品及豬肉團膳CA S團體等標示，請衛福部強制標示，以免進口的美豬流入加工品市場。

協進會顧問張志成則建議，使用萊克多巴胺標示不實應比照廢水最高罰則，另外，為處理斃死豬隻及事業廢棄物、水污染、空氣污染等問題，請中央協助找尋土地，並建議中央畜產試驗所設置標準的化製場、堆肥場、污染設施等標準場，提供各縣市政府來推動。

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