美豬美牛恐流向國軍伙食　國防部：依食安規定不降低採購標準

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文28日宣布在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口，引發外界爭論，並疑慮可能流向國軍伙食，對此，國防部發言人史順文29日表示，國軍伙食一切依副供站採購標準辦理，以維護官兵健康為最主要考量，採購完全按照食安規定，不會低於現在標準。

蔡英文28日下午宣布放寬美牛美豬進口限制，教育部隨後在晚間表示，國中小營養午餐已全面推動在地食材，學校一律使用國內豬肉、牛肉，讓孩子吃得安心、家長放心。

在教育部要求禁用美豬美牛後，外界也關心國軍伙食採購是否因此有所改變，擔憂未來民眾若拒吃美豬美牛，進口來的美豬美牛，將可能全部往國軍部隊送，更有人希望國防部下令軍中伙食禁用美豬美牛。

對此，史順文29日表示，國軍伙食一切依副食品供應站採購標準作業辦理，並以維護官兵健康為最主要的考量，食品採購完全按照食安規定，不會低於現在的標準。

其他人也看了這些...

►全文／蔡英文3大理由開放美豬牛進口 台美雙邊貿易協定「最好的契機」

►幕後／3大條件到位蔡英文拍板進口美豬牛 事前推演藍營反撲

►蓬佩奧讚許蔡英文領導力：開放豬牛為台美貿易打開大門

更多熱門新聞...

►蔡英文開放瘦肉精美豬、美牛 馬英九：雙標對外卑躬屈膝又添一例

►美豬牛進台灣...林淑芬嘆被逼「吞瘦肉精」 網：民進黨唯一良心

►「美豬進口，總統下台」 民進黨20個金句跨時空打臉

►振興一下我們的美麗