開放進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命　台北表態：0檢出

▲台北市已經表態，依自治條例規定，對豬肉瘦肉精0檢出（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

中央宣布放寬美豬美牛進口，擬重新修改訂定進口豬肉瘦肉精安全容許值，繼台中市之後，現在地方多個縣市表態，將依照地方自治條例的規定，對於瘦肉精規定必須0檢出。台北市副市長黃珊珊今天說，北市食安自治條例規定不允許賣瘦肉精豬肉，若販售地在北市，應以地方法規為主，中央未了解北市有此法規。

總統蔡英文28日下午召開記者會表示，將訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，台中市府29日開出反對第一槍，引據食品安全衛生管理自治條例規定，堅持不得檢出萊克多巴胺等瘦肉精，檢出就罰新台幣3萬元以上、10萬元以下。

根據《中央社》報導，台北市副市長黃珊珊29日下午表示，台北市食品安全自治條例規定，北市不允許販售瘦肉精豬肉，條例未廢止前會依法執行，且自治條例規定是在台北市販售，除非中央宣告法規無效，否則還是以地方法規為主，中央顯然未了解北市府有訂定類似法規。

▲雲林縣長張麗善指出，瘦肉精違規就開罰6萬。（圖／記者蔡佩旻攝）



養豬大縣雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府將堅持豬肉瘦肉精零檢出，未來仍依已通過的食品安全衛生管理自治條例規定，對違規者開罰至少6萬元，絕對維護雲林豬肉品質，並且維護豬農權益。

▲桃園市長鄭文燦29日表示，桃園市府要求各級學校營養午餐一律採購國產豬肉。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



同樣由民進黨執政的桃園市，市長鄭文燦表態，桃園市國中小學營養午餐以食材在地化原則，冷凍豬肉無法滿足料理所需及消費者口味，市府要求各級學校一律採購國產豬肉，以「在地健康、生產履歷」食材稽核原則，以共創雙贏。

行政院發言人丁怡銘表示，「即使明年開放含萊克多巴胺的美豬，影響也很小」，市面上買不到任何溫體美豬，都是冷凍肉或加工品，國人最擔心的肝腎內臟也根本沒進口，不但食品衛生符合國際標準，產業衝擊更是非常小。

丁怡銘強調，平等互惠，是經貿自由化的前提，基於整體國家利益與貿易戰略，在明年元月進口前，持續和各界包括地方政府溝通。

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