影／台中市堅持瘦肉精零檢出　行政院：明年元月進口前持續溝通

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日宣放寬美豬美牛進口標準，但台中市府29日開出反對第一槍，引據食品安全衛生管理自治條例規定，堅持不得檢出萊克多巴胺等瘦肉精。對此，行政院表示，平等互惠，是經貿自由化的前提，基於整體國家利益與貿易戰略，在明年元月進口前，持續和各界包括地方政府溝通。

▲台中市政府29日開出反對第一槍，宣布中市堅持瘦肉精零檢出（圖／記者李毓康攝）

總統蔡英文28日宣布放寬美豬美牛進口限制，包含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬、30月齡以上美牛未來都會進入台灣市場。但台中市政府指出，根據台中市食品安全衛生管理自治條例規定，豬肉及產製品不得檢出瘦肉精，檢出就罰新台幣3萬元以上、10萬元以下。

對此，行政院發言人丁怡銘說，前總統馬英九時代已經開放瘦肉精美牛，國人每年食用3公斤美牛。現在國內已進口的美豬由於美味比不過台灣豬，市占率僅有1%，每年每人平均只消費0.49公斤。

「即使明年開放含萊克多巴胺的美豬，影響也很小。」丁怡銘說，市面上買不到任何溫體美豬，都是冷凍肉或加工品，國人最擔心的肝腎內臟也根本沒進口，不但食品衛生符合國際標準，產業衝擊更是非常小。

丁怡銘強調，平等互惠，是經貿自由化的前提，基於整體國家利益與貿易戰略，在明年元月進口前，持續和各界包括地方政府溝通。

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