獲美國74政要肯定　外交部：移除談判藉口打開台美貿易之窗

▲總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日宣布放寬美豬美牛進口限制，包含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬、30月齡以上美牛未來都會進入台灣市場。此一政策規劃引來不少討論，但同時也獲得美方政要的讚賞。外交部29日表示，過去盼突破雙方貿易都因為美豬美牛議題卡關，「美方很容易找到藉口說解決了再說」，但昨宣布開放後不到24小時，已獲74名美國政要齊聲肯定，「讓我們覺得這是正確的一步」，盼移除這道門檻後，能為台美貿易打開機會之窗。

外交部北美司司長徐佑典表示，因為口罩外交還有防疫的成功，讓台灣打開了這扇機會之窗，讓台灣能夠更多被看見，「所以我們打算在經貿政策方面，更多採取國際的標準，以為未來可能的所有的經貿談判開啟大門。」

徐佑典指出，28日宣布進一步開放美豬、美牛進口政策後，在不到24個小時內，已經獲得美國共和、民主兩黨，政、商、學界人士一致的強烈歡迎與肯定。根據外交部及駐美代表處蒐報結果，截至目前為止已經有74位美方各界人士公開表達對我國政府決策的支持。

這些親自發言支持的重量級美國政要包括：美國副總統彭斯（Mike Pence）及白宮國安會高層，國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、農業部長普度（Sonny Perdue）等三位部長與其他資深官員，以及美國聯邦參議院代議長暨財政委員會主席葛萊斯里（Chuck Grassley, R-IA）、參院外交委員會主席芮胥（Jim Risch, R-ID）、民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ），及參、眾兩院台灣連線兩黨共同主席等。此外，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的首席外交政策顧問布林肯（Anthony Blinken），也代表拜登陣營推文讚許台灣開放政策的決定。

至於商界及學界方面，美國總商會、美台商業協會、台北市美國商會也立即分別公開表達肯定，強調我國政府的決心對臺美進一步深化經貿關係的意義。在美國學界方面，美國傳統基金會、布魯金斯研究院、戰略暨國際研究中心（CSIS）、美國企業研究院（AEI）等智庫學者，也有多位專家陸續以發表專文或推文方式，讚許蔡總統的決策勇氣，並呼籲應把握此一契機，儘速推動臺美自由貿易協定。

對於美國政府高層、國會、學、商等各界齊聲對臺灣政府的決定表達肯定，外交部表示歡迎與感謝。在蔡總統期許國人邁開腳步、勇敢走向世界的同時，外交部也將與國內經貿部會密切協調合作，並持續透過各種管道，積極推動深化台美雙邊經貿合作，讓臺灣走向世界，與國際接軌。

至於未來洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），有無具體「惠台」內容？徐佑典表示，多年來正因美豬牛議題而延宕，昨天宣布開放後，盼美方能回應我方展開BTA談判要求，「因此在雙方展開對話前，尚無內容問題」。洽談BTA等細節，因外交部非主政單位，無法直接回應，未來若有進展，會讓大家知道。

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