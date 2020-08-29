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昔開放美牛豬「要總統下台」　陳其邁跳針：當時的狀況...和現在不同

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▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市長陳其邁29日參加活動頻被問有關美豬牛進口問題。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央宣布從明年1月1日起，開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口。不少縣市首長也紛紛表態「學生營養午餐採用國產」，而高雄市長陳其邁29日也表示，配合教育部，高雄市學童營養午餐也會強制規定採用國產豬，至於在當立委時曾反對開放美國牛肉，陳其邁則解釋，當時狀況和現在不同。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市長陳其邁29日參加活動頻被問有關美豬牛進口問題。（圖／記者洪靖宜翻攝）

總統蔡英文進口美牛豬引發爭議，高雄市長陳其邁29日受訪表示：「台灣豬肉非常好吃，具國際競爭力，前進國際市場，必須採用國際標準，不論是全球產業供應鏈重組，或行銷台灣豬肉，都必須在這個原則考量下，怎麼一方面強化台灣豬隻的出口競爭力，一方面也要做好把關，讓民眾吃得安心，強化台灣豬肉競爭力，政府也成立百億農業基金，未來也要求農業局輔導豬農，在設備、技術、產銷等跟中央爭取，改善豬農設備、強化競爭力，我們也會擴大國際行銷接軌國際市場，順利前進世界。」

他強調，同時也要讓小朋友吃得安心，尤其是學校營養午餐，教育部已經規定，高雄市也會強制規定，要求營養午餐必須採用國產豬，讓小朋友及家長可以吃得安心。至於其他團膳方面，也要求各單位盤點，用獎勵方式，讓團膳儘量採用國產豬的食品。

陳其邁表示會責成衛生局，未來在豬隻進口，加強萊克多巴胺的容許量查驗頻率，讓民眾擁有公開資訊可查核，嚴格把關。

至於被問到當時當立委時極力反對瘦肉精，還曾經講過說如果瘦肉精進口總統要下台，陳其邁聽聞問題則開頭先跳針說幾次「當時的狀況」，他解釋，以前台灣豬隻當時狀況，我們也要求政府要有配套，保障豬農權利。那一方面我們也必須考量到說我們的豬農是不是有更強的競爭力，我們已經口蹄疫拔針，跟非洲豬瘟防治的狀況，我們有很強的一個競爭力。所以我們一方面就是要增加我們豬農的競爭力，所以也希望說在這個國際的包括說整個產業供應鏈的重組，跟我們現在整個台灣的養豬的環境，跟政府相關的一個配套措施能夠做好情況之下，那地方政府就全力的能夠保障我們豬農的權益跟讓人民能夠吃得安心。

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