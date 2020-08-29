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台中市府開第一槍！堅持「瘦肉精0檢出」　違者開罰3萬起跳

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▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲台中市府要求豬肉產品不得檢出瘦肉精，違者開罰新台幣3萬以上、10萬以下。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者郝雪卿台中29日電）中央政府擬訂進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，但台中市政府說，據台中市食品安全衛生管理自治條例規定，豬肉及產製品不得檢出瘦肉精，檢出就罰新台幣3萬元以上、10萬元以下。

總統蔡英文昨天宣布，經這幾年評估，她責成相關部門，在保護國民健康下，依科學證據、國際標準，訂進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，及放寬30月齡以上美國牛肉進口。

中市府今天表示，台中市食品安全衛生管理自治條例規定，製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精）。

中市府說，即使中央宣布將開放含萊克多巴胺美豬進口，中市府仍將繼續依自治條例規定維持「零檢出」，依規定加強豬肉抽驗，一經檢出就開罰。

中市府說明裁罰標準表示，豬肉檢出乙型受體素如果超過中央規範容許量標準，將依食品安全衛生管理法罰6萬元以上、2億元以下；即使未超過中央容許量標準，仍將依自治條例罰3萬元以上、10萬元以下，且得連續處罰。

此外，因應放寬30月齡以上美國牛肉進口，中市府說，依規定加強檢驗，嚴格要求落實原產地標示，如果未標示將依食安法罰3萬元以上、300萬元以下；標示不實罰4萬元以上、400萬元以下。（編輯：李明宗）1090829

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