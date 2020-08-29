影／最高罰2億！台中堅持「瘦肉精零檢出」　陳時中喊話：不要一國多制

記者嚴云岑／台北報導

台灣2021年元旦起將開放萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口，台中市政府今（29）日開出第一槍，表示將依自治條例規定維持「零檢出」，一經檢出最高可罰10萬，超過中央容許標準，則可罰2億元。對此，衛福部長陳時中呼籲，「不要一國多制」，但被問及地方是否有自訂標準權責？他表示，還要再查一下。

▲衛福部長陳時中說明開放含瘦肉精美豬、30月齡以上美牛議題。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

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總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話時宣布，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口，除了表示將撥款100億挹注農民外，也承諾會做好安全把關，從散裝食品到包裝食品，都會做好標示。

不過，新制才推出一天，就遭台中市政府杯葛，表示台中仍堅持「零檢出」，如果超過中央容許標準，將可依食品衛生安全法開罰6萬至2億元，就算沒有超標，還是會罰3萬至1萬元，且得連續處罰。

陳時中今（29）日下午接受媒體電訪，被問及如何看待台中市做為？他呼籲不要「一國多制」，還是先把標示做好比較實在。

至於外界質疑政府未先做風險評估報告就開放，陳時中表示，2018年、2019年都分別有做過報告，這兩天會請食藥署整理內容並面報，週一會一併放上網，供國人檢閱。