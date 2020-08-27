台灣閃亮之星棒球隊　「藝」起送愛到偏鄉

▲華山基金會雲林區今日專程為張阿嬤與范阿公準備印尼甜點蜂巢糕，讓阿嬤回味家鄉的感覺。（圖／記者蔡佩旻攝翻）

記者蔡佩旻／雲林報導

華山基金會雲林區於27日於古坑鄉永昌村90歲的張阿嬤家中，舉辦「藝起送愛到偏鄉」的公益活動。台灣閃亮之星棒球隊隊員們一直心繫著雲林偏鄉的老寶貝們，特別請棒球隊理事長許效舜及理事江宏恩於祖父母節前夕，帶著歡樂送到古坑獻上祝福。

嫁到古坑鄉的張阿嬤，娘家在遠3000公里外的印尼，50多年來從未返家過，家鄉的親戚也毫無聯繫，因為口音的因素，很少與人交談，年老後仍持續撿拾回收過生活，華山基金會6年來的的關懷訪視、春秋郊、餐會活動，時常將張阿嬤帶出來認識其他朋友期望阿嬤更活得更快樂。

華山基金會雲林區今日專程為張阿嬤與范阿公準備印尼甜點蜂巢糕，讓阿嬤回味家鄉的感覺，也為夫妻倆及老寶貝們共同慶祝鑽石婚紀念。藉由藝人許效舜及江宏恩的號召下順利募集24位偏鄉老寶貝認助，但距離目標100位認助仍有很大的缺口，希望大家將這個訊息分享出去，讓愛延續、偏鄉到宅服務不間斷。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、國民黨主委許宇甄、TGC雲林古坑咖啡企業徐飴鴻老闆等人，現場將愛的能量幻化成一杯杯彩色沙子，灌溉進雲林偏鄉，意味最需要照顧的每個角落，積沙成塔，與華山基金會邀民眾，每月1250元即能支持一位老寶貝的長期服務，

華山基金會指出，秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，目前在全台設立近400個愛心天使站，為近3萬位失能、失智、失依長輩提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡、護甲等服務，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。

▲現場所有人將愛的能量幻化成一杯杯彩色沙子，灌溉進雲林偏鄉，意味最需要照顧的每個角落，積沙成塔。（圖／記者蔡佩旻攝翻）

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