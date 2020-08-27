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中國醫藥大學北港附設醫院注新血　深耕社區照護民眾有感

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▲中國醫藥大學北港附設醫院注新血，延攬5名德術俱優的醫師，並深耕社區讓長者有感的照護措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院注新血，延攬5名德術俱優的醫師，並深耕社區讓長者有感的照護措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣人口老化情況嚴重，中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長與醫療團隊為了提高沿海鄉鎮急救責任及照顧老人健康，減輕家庭與社會負擔，近年來不斷提升醫療照護品質、購置新儀器、導入AI科技協助醫師更精準診斷，近期更延攬5名德術俱優的醫師，並深耕社區讓長者有感的照護措施。

成立急重症中心由原中國醫藥大學附設醫院急診部賴慶元助理教授主持，整合急重症治療，可再強化救腦、救心、救命專業且有溫度的急救服務；頭頸腫瘤口腔牙科胡創志醫師原是和信癌症中心資深主治醫師，其專長在口腔癌手術後缺口重建；而骨科部主治醫師魏伯翰專精關節鏡微創、關節置換手術；肝膽腸胃科主治醫師許貝池，專精消化道癌症及內視鏡診治；與泌尿科賴俊佑主治醫師共五位。

中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長表示，為因應雲林人口變化及疾病型態，醫療服務也跟著滾動式調整，由以急重症、癌症、老人與地方常見的疾病是醫院發展方向，並積極延攬醫學中心級主治醫師前來服務鄉親，提升醫療品質。

此次注入新血醫師，同樣是來自中國醫藥大學附設醫院將於八、九月陸續到院看診，期提升雲林海線急救責任及守護地區鄉親，中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長也感謝這幾位生力軍，他們本著「醫者父母心」，來為鄉親服務，提供全方位的健康守護。

▲中國醫藥大學北港附設醫院注新血，延攬5名德術俱優的醫師，並深耕社區讓長者有感的照護措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲頭頸腫瘤口腔牙科胡創志醫師原是和信癌症中心資深主治醫師，其專長在口腔癌手術後缺口重建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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