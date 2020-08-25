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雲林縣府催生畜牧業雲林隊　輔導養雞協會組成立第一組雞蛋產銷班 

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▲雲林縣今年輔導成立雲林縣唯一「蛋雞產銷班」，張麗善縣長今（25）日特邀雲林縣養雞協會幹部座談並恭賀成立蛋雞產銷班。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣目前蛋雞產業飼養戶數約為50戶，籌組了目前唯一一個蛋雞產銷班，在設立初期就有21位班員加入，產銷班班員總飼養規模56萬隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府催生畜牧業者組成雲林隊，積極輔導農業團體成立產銷班。目前縣內產銷班計638班，班員人數1萬3千323人，名列全國前茅。今年輔導成立雲林縣唯一「蛋雞產銷班」，張麗善縣長今（25）日特邀雲林縣養雞協會幹部座談並恭賀成立蛋雞產銷班。

雲林縣長張麗善縣長表示，目前蛋雞產業飼養戶數約為50戶，約飼養68萬隻蛋雞，屬尚在發展階段。今年雲林縣在養雞協會理事長張振寧理及蛋雞組組長林弘茂鍥而不捨的努力下，籌組了目前唯一一個蛋雞產銷班，在設立初期就有21位班員加入，產銷班班員總飼養規模也高達56萬隻。

▲雲林縣今年輔導成立雲林縣唯一「蛋雞產銷班」，張麗善縣長今（25）日特邀雲林縣養雞協會幹部座談並恭賀成立蛋雞產銷班。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今年輔導成立雲林縣唯一「蛋雞產銷班」，張麗善縣長今（25）日特邀雲林縣養雞協會幹部座談並恭賀成立蛋雞產銷班。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處表示，希望藉由產銷班的成立，創立養雞農的平台，來協助雞蛋的生產與行銷，同時也進行經驗及訊息分享，讓班員們的收益更加穩定與成長。產銷班是農業打組織戰共同規劃生產及銷售最基礎的單位，雲林縣依據中央訂頒之「農業產銷班設立暨輔導辦法」輔導農林漁牧業者成立產銷班，迄今共輔導成立638班，班員人數達1萬3千323人，名列全國前茅。

 農業處處長魏勝德說明，縣府以「雲林良品」品牌形象協助農民組成雲林隊，獲選雲林良品的商品，縣府將授予「雲林良品」標示使用，並陸續透過輔導、行銷活動將商品上架到各大通路，並拓展外銷市場。魏勝德鼓勵雲林縣農林漁牧業者踴躍申請，讓縣府協助行銷與農民朋友一起拚經濟。

▲雲林縣今年輔導成立雲林縣唯一「蛋雞產銷班」，張麗善縣長今（25）日特邀雲林縣養雞協會幹部座談並恭賀成立蛋雞產銷班。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣目前蛋雞產業飼養戶數約為50戶，籌組了目前唯一一個蛋雞產銷班，在設立初期就有21位班員加入，產銷班班員總飼養規模56萬隻。（圖／記者蔡佩旻攝）


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