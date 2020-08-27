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比特犬疑誤認騎士跟隨　護主跳車咬人不放...肉屑掉馬路

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▲雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間廖姓機車騎士從住家社區轉出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間廖姓機車騎士從住家社區轉出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間一名比特犬飼主騎一機車載狗出門，行經虎尾高鐵附近道路遇到廖姓機車騎士從住家社區轉出，比特犬飼主超車後兩車同向前進，不料比特犬突然從機車踏板跳攻擊廖姓騎士，造成腳部大範圍撕裂傷；警方今（27）表示，當日初步受理報案，目前全案已進入偵辦程序。

廖姓受傷騎士外甥女日前於臉書ＰＯ文指出，舅舅途經社區街道，一隻兇猛的比特犬，迎面撲來，張開大口對準大腿就是一口、一口地緊咬不放，當場血流如注，對於一個毫無防備、手無寸鐵的人。送醫後因傷勢大須於轉院後，立即進行手術開刀、清創、縫合等治療，並住院休養，幸好是身強體壯的舅舅，幸好咬傷了一條腿，如果同一件事件，發生在老弱、婦孺，會是怎樣的結局。並於文後呼籲，「世界上沒有愛咬人的狗，必需社會化並教育牠」。

▲雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間廖姓機車騎士從住家社區轉出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲影像畫面拍攝到比特犬從機車跳下飛撲攻擊同方向前進的廖姓騎士。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

而廖姓騎士的姊姊26日晚間於《虎尾人(讚)出來》貼出影片照片，指控比特犬飼主及警方請網友幫忙，「這是我弟弟星期日晚上9點27分發生的事，被一隻比特犬咬現在人在醫院開刀治療中，當晚警察都沒到現場，我們到現在都不知道對方是誰，只知他們住某建社區，住那裡的真的要小心，我們現在也不知道怎辦，家裡還有兩個小孩現在由我爸媽在顧，虎友們我們該怎麼辦」。

▲雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間廖姓機車騎士從住家社區轉出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲比特犬的繩子扯斷留在現場，比特犬雖非農委會登錄之危險犬隻，但發狠起來比脫韁野馬更難控制，牽繩扯斷了來拉不回來。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

案發現場附近民眾陳述，當晚比特犬飼主是騎機車搭載犬隻，廖姓機車騎士從住家社區轉出，兩車相遇後，比特犬飼主超車成兩車同向前進，但廖男的車較慢位於比特犬車輛右後方，不知何故比特犬突然跳下機車踏板回頭撲咬廖男腿部，咬了幾口最後還不放，其間飼主數度情急對比特犬出拳制止無效，最後比特犬再度張口要啃咬的瞬間拉開。隔天早上馬路上還有傷者的肉屑「看了快暈倒」。

▲雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間廖姓機車騎士從住家社區轉出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲比特犬咬住被害人後翻滾在地，飼主站立拉扯牽繩亦拉不開雙方。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局大屯所所長蔡坤鴻表示，陳男經過時巧合與廖男出社區大門相遇，疑似因比特犬誤認為廖姓騎士同向尾隨有侵犯意圖，隨即從跳車回頭攻擊右後方的廖姓騎士，因事發突然廖姓騎士無法閃避，遭比特犬狠咬，致大面積撕裂傷。

大屯所所長蔡坤鴻說明，案發當晚廖姓騎士送醫後警方前往醫院，比特犬陳姓飼主已在醫院關心傷勢，警方現場對雙方留下年籍資料並填表受理報案，惟因《傷害罪》，需經當事人親自陳述案情製作筆錄及提告，雙方均同意先以治療傷勢優先，待被害人可製作筆錄警方再介入處理。▲雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間廖姓機車騎士從住家社區轉出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲虎尾高鐵附近社區傳出比特犬傷人案件，比特犬從主人機車踏板跳下攻擊騎士，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡坤鴻提到，警方理解被害人家屬心急情緒，將派員警前往醫院向被害人徵詢是否製作筆錄及提告；警方亦提醒，養狗飼主帶犬隻出門務必做好防護措施，最好戴上防咬嘴套，如犬隻傷及他人會構成刑法277條《傷害罪》，傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

▲雲林縣虎尾鎮再傳出比特犬傷人案件，23日晚間廖姓機車騎士從住家社區轉出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，造成腳部大範圍撕裂傷。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲廖姓機車騎士從住家社區騎出，突然遭到同向行駛機車上的比特犬跳車飛撲攻擊，送醫後經轉院開刀治療。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

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