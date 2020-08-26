傳Google到雲林購地6萬坪擬增設資料中心　縣政府這麼說...

▲中纖位於雲林科技工業區竹圍子區土地有20公頃，已購買近20年，若能順利開發對就業、經濟有幫助，且雲林水、電供應無虞，交通又便利，是吸引企業投資的最大利基。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

谷歌（Google）被傳低調買下中纖在雲林縣斗六市「雲林科技工業區」的土地，面積達6萬坪。對此，雲林縣政府建設處25日表示，中纖確實於上週公告出售6萬坪土地，但買賣雙方尚未提出土地所有權轉移申請，無從得知是否為Google所買下，但任何企業到雲林投資，縣府都竭誠歡迎，並會提供所有必要協助。

1994年政府建置雲林科技工業區，原定位為絲織與紡織的大型工業區，但因大環境改變，國內紡織產業漸式微，後來一部分獨立出來變成斗六加工出口區，雲林科技工業之竹圍子區才正式定位為綜合工業區。外傳Google買下中國纖維纖在此工業區6萬坪土地，預備在台興建第3座資料中心，若投資定案，將是該公司在台灣的第三座資料中心，業界估計，相關投資金額至少200億元。

建設處長李俊興指出，中國纖維上周公告處分位在雲林斗六的六筆土地，交易總額36.44億元，交易對象為BECKETT ENTERPRISES公司，縣府對此訊息相當重視，經向斗六地政查詢，雙方尚未進行產權移轉，還無法確認是否為Google所買下。

李俊興說，中纖位於雲林科技工業區竹圍子區土地有20公頃，已購買近20年，若能順利開發對就業、經濟有幫助，且雲林水、電供應無虞，交通又便利，是吸引企業投資的最大利基。

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