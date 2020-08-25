雲林10大肇事路口竟是這裡...9月全國交通大執法　取締4大項目違規

▲雲林縣10大易肇事路口之一，斗六市大學路與中山路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據警政署統計，國內交通事故30日死亡人數，2019年2865人，比較2018年增幅3.1%。行人死亡人數，2019年攀升至458人；據統計約有6成發生於路口，其中又以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」居次，由前10名的肇事原因發現，不遵守號誌死傷事故比率甚高。

雲林縣警察局為讓汽機車駕駛與行人更了解「路權」的重要性，9月起為期一個月的「全國大執法」工作，取締四大重點項目，包含「汽機車不停讓行人，車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」，「行人未依規定行走行人穿越道、行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」等。

雲林縣交通隊表示，汽機車不停讓行人依法可處1200元至3600元罰款；闖紅燈可處1800元至5400元；紅燈右轉處600元至1800元；行人未依規定走行穿線可處300元罰鍰。雲林縣警察局將針對易肇事路口加強取締交通違規，呼籲民眾行經路口應遵守交通規則，也提醒車輛駕駛行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停禮讓行人先行通過。

雲林縣10大易肇事路口為1.虎尾鎮福民路與光復路口、2.虎尾鎮中山路與民主路口、3.虎尾鎮林森路一段與德興路口、4.斗南鎮延平路一段與光華路口、5.斗六市大學路與中山路口、6.斗六市西平路中山路太平路口、7.斗六市大學路與鎮南路口、8.斗南鎮延平路一段與大業路口、9.斗六市大學路與成功路口、10.斗六市太平路與中華路口。

▲雲林縣10大易肇事路口之一，斗六市大學路與鎮南路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►二手票券豐富你的生活

►用過都說好，回購率超高

【其他新聞】

►鐵皮鋼構工廠遇火警難搶救 雲林縣長率相關局處聯合訪查

►七夕情人節送玫瑰 雲林自助式花園一朵只要10元

►終結死亡彎道「陰陽路」傳說 雲林崙背「開路地藏王廟」庇佑鄉里

►雲林莿桐農會綠色照顧 七旬長輩回顧青春走秀重現年輕活力