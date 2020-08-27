時力退黨連環爆！　黃捷出走後網傳下一個是「雲林縣議員」

▲廖郁賢表示將續留監督。（圖／翻攝自臉書「廖郁賢 雲林縣議員」）

記者張靖榕／綜合報導

時代力量高雄市議員黃捷26日在臉書投下退黨震撼彈，同黨雲林縣議員廖郁賢2天前才與她同台出現在螢幕前，對於此決定並沒有感到意外，只能表達尊重。至於有無可能成為下一個退黨的人，廖郁賢說黨內紛爭多，許多人才已相繼出走，但自己絕不會出走。

黃捷宣布退黨後，網路上流傳下一個出走的將是廖郁賢，但廖當天晚間在臉書發文，「沒錯，我還在努力，這裡還有一群人在努力。」廖放上自己與黃捷的合照，表示黃選擇離開，時力再次失去一位好夥伴，並回憶她是一個重承諾的人，即使本身公務繁重，仍一口答應雲林青年團隊邀約出席力挺。

廖郁賢表示，從林郁容、林昶佐、洪慈庸、吳崢、林亮君、林穎孟、黃郁芬、曾玟學，再到黃捷，每位過去都是用盡全力做地方服務，擦亮時代力量的招牌，如今卻都因黨內紛爭、內耗過程中，最終帶著遺憾離開。她表示自己仍會堅持留下，全力以赴完成大家的「未竟之業」，「重建家園不是個口號，選擇留下來的我們，一定有什麼理由，也就要努力做出些什麼。」

綜合報導，對於黃捷退黨一事，廖能明白為何做出此決定，不過兩人和台南市議員林易瑩24日才一起直播暢談改革之路，如今旋即離去，只能尊重，自己則會留下來繼續監督。