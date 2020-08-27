桃園醋夫8刀殺妻狠奪命　6刀自殘賠罪...送醫無生命危險

▲桃園市黃姓男子長期與張姓妻子感情不睦，26日晚間兩人爭吵，黃男持水果刀猛刺至少8刀送醫不治，警方現場拉起封鎖線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子長期與張姓妻子相處不睦，26日晚間兩人在平鎮區華隆街住處發生口角，黃情緒失控衝進廚房持水果刀朝妻子猛砍至少8刀，妻當場倒地昏迷，黃行兇後打電話給朋友，友人再打電話給黃的女兒返家查看，發現媽媽倒於血泊中，黃男則持刀自殘腹部，警方趕抵後發現張女已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，黃男則在加護病房急救，但意識清醒，行兇原因仍待釐清。

▲桃園市黃姓男子26日晚間與妻子爭吵後持水果刀刺死，圖為命案水果刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，51歲的黃姓男子與47歲的張女育有1男1女均已成年，黃男懷疑張妻移情別戀，2人經常為此爭執不下，張妻後來搬出去與女兒同住，但本月10日又搬回平鎮區與黃同住，26日晚間8時許兩人再度因細故爭吵，已微醺的黃男突然情緒失控衝入廚房持水果刀，往妻子左半部一陣亂砍，導致妻子失血過多倒於血泊中。

▲桃園市黃姓男子26日晚間持水果刀刺死張姓妻子，命案發生後引起路人圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃男行兇後打電話給朋友，還持刀自殘腹部至少6刀，黃男友人趕緊打電話給黃之女兒回家查看，發現媽媽倒於血泊中，爸爸腹部大量流血但意識清醒，平鎮警方趕抵後將兩人送醫急救，其中張女急救後還是宣告不治，黃男則在加護病房治療，但無生命危險，經抽血檢測有酒精反應。

▲桃園市黃姓男子26日持水果刀刺死妻子，警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方查出，張女傷勢集中在左半部，包括左頸部、左手臂與左背等處，其中左背部2刀有穿刺傷口，現場初步調查並無外力介入，目前已報請桃檢相驗中；行兇黃姓男子就醫後狀況還算穩定但無法說話，警方將等待黃男移出加護病房後再製作筆錄釐清行兇動機。

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