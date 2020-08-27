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黃捷爆「代親友刷卡繳黨費」遭拒黨門外！質疑選舉作票　喊話時力：還我黨費

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▲時代力量高雄市議員黃捷26日晚間無預警宣布退黨。（圖／翻攝自黃捷臉書）

▲時代力量高雄市議員黃捷26日晚間無預警宣布退黨。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者許宥孺／高雄報導

時代力量高雄市議員黃捷26日晚間拋下震撼彈宣布退黨，未來將以無黨籍身分在鳳山繼續深耕。黃捷27日上午公開說明萌生退黨的原因，直言黨內這次的決策委員改選過程讓她相當失望，認為留在黨內也沒有值得期待可以改變的機會，不過宣布退黨的心情是很平穩的，她也透露下一步將會以無黨籍身分持續深耕鳳山。

「大家都知道，黨內一直以來都有很多內部問題。」黃捷表示，這一次黨內決策委員改選是黨內年輕人最後的希望，很可惜的是，投入選舉之後發現，就連這場選舉都不是公平的。黃捷以妹妹黃蓉為例，「我妹在操作系統的時候，發現被投票的問題，我覺得這如果是系統錯誤，我可以原諒，但是在敏感的選舉期間，發生這樣的事情很不應該」。而又讓她納悶的是，「當初邀請幾位親朋好友入黨，但是全被不明原因擋下，為什麼有人申請可通過、有些人不行？那不行的人又剛好是我的親友」。

▲時力高雄市議員黃捷（左）、妹妹黃蓉（右） 。（圖／翻攝自臉書粉專／黃捷 鳳山捷伴同行）

▲時力高雄市議員黃捷（左）、妹妹黃蓉（右） 。（圖／翻攝自臉書粉專／黃捷 鳳山捷伴同行）

黃捷把矛頭指向黨內秘書長陳志明，「經了解後發現，有些人是不需要去補件，有些人是以秘書長的個人經驗法則來判斷，我們的入黨辦法寫得很清楚，只要符合規則、資料填寫好、繳了黨費，理當可入黨，結果他用不明理由擋下就算了，他現在自己選決策委員，他先決定誰能入黨、誰不能入黨，這次的選舉真的會公平嗎？」

黃捷也提到，前陣子黨內發生錄音檔事件，「黃國昌配票就算了，秘書長還接著類似作票，「這一切都太荒唐了，黨內民主如果是要鞏固權力到這樣地步，連最基本的選舉公正都做不到，那我真的很失望。」

「我幫我的親友刷卡繳黨費，到底有什麼問題？」黃捷指出，時代力量前秘書長陳惠敏曾幫陳為廷繳過黨費，「她幫別人繳黨費可以，我幫我的妹妹刷卡不行？」她無奈嘆了一口氣，「走到這裡，我也累了，當初很多人留下來是因為這是一個最後改革的希望，連這個選舉都要這樣搞的話，相信接下來黨內也沒有任何值得期待可以改變的機會。」

至於何時萌生退黨念頭？黃捷坦言，是發生在前主席徐永明涉貪風暴，認為當時黨內處理機制有問題，當時曾提出意見，認為黨內對外應有一致標準，但可惜沒有，當時算是很失望，不過仍決定留下的原因是因為決策委員會宣布改選，很多候選人也提出很好的方案，直到現在發生選舉相關問題，讓她無法相信時代力量，也不想浪費力氣內耗，才決定退黨，不過心情是很平穩的。

有媒體問到關於黃捷的下一步，有沒有可能加入民進黨陣營？黃捷表示，目前不討論，先以無黨籍身分繼續為鳳山服務。不過事後想到已經刷卡幫親友繳黨費，黃捷也喊話時代力量：「還我黨費」！

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