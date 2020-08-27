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他犯毒誡判囚除夕夜喝農藥　獲救睜開眼見妻兒哭...頓悟

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▲彰化看守所舉辦家庭日活動。（圖／彰化看守所提供）

▲彰化看守所舉辦家庭日活動。（圖／彰化看守所提供，以下同）


記者唐詠絮／彰化報導

彰化看守所有名收容人(阿華，因違反毒品危害防制條例被判刑3年10月，入所前除夕夜喝農藥自殺，日前在所內舉辦的家庭日活動中看到家人痛哭失聲的說，「在醫院清醒後看到哭泣的妻兒，手還被小女兒瘦弱的小手緊緊握住，此時才恍然大悟，為了摯愛的家人，一定要勇敢面對刑責」，更感謝司法給他重生機會。

▲彰化看守所舉辦家庭日活動。（圖／彰化看守所提供）

彰化看守所目前有收容人287人，固定三節(春節、母親節與中秋節)都會辦理面對面懇親各1次，年度家庭支持活動共2次，會選在暑假期間，邀請家屬帶著小孩共同參與，另外還有特別針對毒品犯收容人約3個月會辦理1次藥癮家庭日活動，每一次的活動除了溫馨外，還充滿著令人熱淚盈眶的感動。

▲彰化看守所舉辦家庭日活動。（圖／彰化看守所提供）

彰化看守所日前邀請卡哇依襪娃娃書籍作者老師黃子寬，帶領親子共讀「騎著恐龍去上學」繪本，透過故事讓孩子的想像力無遠弗屆穿梭在與恐龍漫遊上學的路途中。在老師的引導下，收容人與子女一同製作噴火龍襪子擦手布娃娃，擁有難得的甜蜜時光，活動結束前再將收容人事先錄製的故事光碟贈送給子女，以彌補未能陪伴孩子成長。

而阿華則是以自己的例子，與在場所有的人分享，他哭著說，他因為犯了罪要被關，還畏罪企圖喝農藥自殺，最後在鬼門關前被救回來，為3子女做了不好的示範，感謝有彰所的輔導，如今才能與家人小孩有共享天倫之樂的機會，也希望小孩未來能平安健康長大。

▲彰化看守所舉辦家庭日活動。（圖／彰化看守所提供）

所長吳永琛表示，收容人因入監服刑而無法陪伴孩子成長，本次活動的目的，除了提供收容人與子女互動的機會，也讓收容人反思，身為父親應盡的家庭責任，並藉由手作活動增強親子間的情感聯繫，希望親情連結成為收容人安心服刑及復歸社會的重要力量。

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