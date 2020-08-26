2車手私吞110萬...他拿60萬被出賣！私刑毒打再勒索老父：拿30萬救兒子

▲莊姓詐團首腦不滿下游陳姓與潘姓車手侵吞110萬元贓款，動用私刑毆打並強擄逼簽本票再向家人勒贖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市由莊姓男子為首的詐騙集團，去年6月間獲悉下游陳姓、潘姓車手侵吞110萬元贓款，集團指派葉姓、董姓與李姓成員追討，其中潘男擔心被毆打，吐回款項後誘騙陳男出現，遭強擄後動用私刑圍毆，逼迫簽立本票與借據，再向陳男父親勒贖30萬元，交款時被埋伏警方當場拘捕，桃檢26日偵結依擄人勒贖罪嫌將葉等3人提起公訴。

檢警指出，這起詐團疑似黑吃黑案，集團首腦莊姓男子與設局誘騙陳男的車手潘男，之前已遭起訴與判刑，目前正上訴高院審理中。

檢警調查，再詐騙集團中擔任車手的潘姓男子與陳姓男子去年6月間依據集團莊姓男子指揮詐騙一起案件取得110萬元贓款，但陳與潘共謀私吞贓款，陳分得60萬元、潘則分得50萬元，集團獲悉後發出追討令，由30歲的葉姓男子、25歲的董姓男子與41歲的李姓男子等人負責追回遭侵吞贓款。

其中分得50萬元的潘男擔心遭集團大哥派員逮回遭嚴刑毒打，自行繳回侵吞的50萬元，並還稱願意幫忙誘騙陳男出面，去年6月24日凌晨將陳男從新竹市某家KTV誘出，然後遭葉男等人強押至桃園市中壢區拘禁，動用私刑圍毆並強迫簽立本票與借據等高達160萬元，事後仍不滿足再向陳男父親勒贖30萬元。

陳男父親事後向警方報案，同月27日下午1時許在新竹縣陳男住處附近取款時，被埋伏員警當場逮捕到案，並將陳男救出；涉案的葉姓、董姓、李姓等人偵訊時坦承犯行，也指出聽從首腦莊姓男子之指揮，檢方根據陳姓男子指證、警方現場監視畫面截圖、醫院診斷證明等證據，偵結依擄人勒贖罪嫌將葉姓等3人提起公訴。

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