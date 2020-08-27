快訊／桃園平鎮男「懷疑妻外遇」！怒砍8刀奪門逃　女兒返家見媽倒血泊亡

▲桃園平鎮夫殺妻。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市平鎮區華隆街26日晚間發生一起兇殺案，一名黃姓男子長期與妻子張女感情不睦，昨晚20許又因懷疑妻子紅杏出牆，2人因此爆發激烈口角，黃男一時情緒失控，竟持刀朝著張女砍殺8刀，行兇後隨即慌亂奪門而出，並致電友人。經過友人通知，2人女兒折返回家中查看，赫見張女倒臥在血泊之中，已無心跳，經送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。目前全案警方正在調查釐清中。

警方初步調查，2人女兒在接獲父親友人致電後，第一時間即向轄區派出所報案，警方獲報趕抵現場，發現張女倒臥在血泊之中已經沒了氣息，經送往醫院搶救仍傷重不治。初步勘驗，張女身中8刀，傷口集中在左半部，致命傷應為左側背部2道穿刺傷口。

警方指出，第一時間已將行兇的黃男逮捕歸案，惟黃男情緒相當激動，且在犯後還揮刀自殘，腹部留下一道刀傷，幸經送往醫院治療並無生命危險。經調查，黃男送醫抽血後發現輕微酒精反應，但由於黃男目前仍在加護病房觀察中，尚無法製作筆錄，因此確切動機、案情細節為何，還有待釐清。

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