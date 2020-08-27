天降混凝土！正妹建築師險遭毀容　肇事工人：不然我娶妳啊

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名陳姓女子13日經過家門口時，突然被外牆整修工程3樓鷹架上倒下一桶混凝土，陳女右腿遭燒燙傷，名牌包及BMW轎車都被毀損，不料肇事的張姓工人竟輕佻地說：「不然我娶你啊！」還拒絕賠償，陳女氣得提告；新北市工務局目前已要求包商停工，如逾期未改善將處1萬8千元罰款。

▲正妹遭天將混凝土澆淋燙傷，心愛的名牌包也毀了。（圖／記者陳豐德翻攝）



陳女（34歲）從事建築業，最近蘆洲住家對面的公寓在施作外牆補強工程，但工地不但沒有施工許可，且只有已紗網覆蓋外牆，沒有全面包覆。13日下午她返家時，3樓工地的鷹架上卻突然掉下一桶混凝土，害她全身多處被灑到混凝土，右小腿也造成一度燙傷，在美國工作用第一筆薪水購買、充滿紀念意義的6萬多元Gucci名牌包也毀了，BMW轎車遭波及原廠維修也要花3萬多元。

陳女當下氣壞，向工地人員反應後，雙方約在派出所談和解，不料包商及肇事的張姓工人都沒出現，陳女打電話過去追問，工人竟不願付醫藥費，還回她「不然我娶你啊」、「我然我連妳姊一起娶嘛」，讓陳女堅持提告過失傷害。

新北工務局表示，接到陳女的投訴後21日就派員前往現場，與公所人員及里長共同會勘，發現工地現場帆布不夠密實，且防護措施不夠完善，要求包商停工，限期9月5日前完成改善，若未改善依建築法可處1萬8千元罰款。

▼建築師正妹愛車遭毀。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼正妹右小腿及腳踝一度燙傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼工地現場外圍停工後已包覆外網。（圖／記者陳豐德翻攝）

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