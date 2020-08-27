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37刀弒母無罪關鍵曝！逆倫嫌拋頭顱高喊「共產黨萬歲」　警局下跪向男警求婚

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記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

桃園中壢2018年10月發生37刀殺母剁頭血案，案經上訴二審，高等法院認為當天33歲的梁嫌因吸食毒品後失控，陷入「無意識狀態」，才會殺死母親，因此逆轉判決梁嫌無罪，引起社會輿論譁然。今完整判決出爐，二審法官會認為梁嫌當下喪失行為辨識能力還有一關鍵因素，就是梁嫌在弒母後多次情緒激昂高喊不知所謂的言語；現場員警也證稱，當時聽到梁嫌大喊「共產黨萬歲」，甚至還一度要向現場男警求婚。

判決書內容指出，梁嫌當天因施打多種毒品造成精神紊亂，完全喪失行為辨識能力，遂於住處持開山刀猛力朝著母親狠砍37刀，造成母親左臂有14道刀傷、左手掌斷肢、頭部10道切痕、頭頸部第一、二頸椎與身體第三頸椎分離、雙手另有12道刀傷，胸腹部也有多處淺層刀傷；在剁下母親頭顱後，梁嫌還自12樓高處拋下，鄰居目睹後當場嚇得報警。

▲▼逆子剁母「12樓丟頭顱」滾中庭！血髮掛花圃　警破門驚見無頭女屍。（圖／記者陳雕文攝）

▲梁嫌在殺母剁頭後，將母親血頭顱自12樓住處拋下社區中庭。（圖／記者陳雕文攝）

全案經上訴二審，梁嫌出庭時辯稱自己是毒癮發作才會殺母，更稱忘記殺人過程。現場員警也證稱，當天抵達住處時梁嫌拒絕開門，還在屋內語無倫次大喊，「各位大哥謝謝、謝謝……，不要、不要，X你X雞X！」甚至高呼「共產黨萬歲」、「大吉大利，我愛吃雞」、「我愛吃雞、更愛打手槍」、「派出所搬家了，我知道啦」、「想毀掉我記憶喔」、「我好久沒睡喔！」

現場員警一度誤以為梁嫌在開直播，直到破門而入現場員警將梁嫌壓制逮捕時，他的情緒仍相當激昂，疾呼「大哥啊，謝謝」、「救我啊、救我啊」、「我是神經病、我是神經病」、「現在去台中喔？真的在台中啦？」甚至當梁嫌被逮回警局時，還一度下跪向一名尤姓男警求婚。尤警指出，梁嫌遭帶回分局後，精神狀況時正常、時不正常，口中念念有辭，提到自己在向一個人求婚，「好像把我誤認為她，一直跪向我，講一些求婚的東西，我聽不太懂！」

員警證稱，梁嫌在分局內嘴巴仍然不停碎念，但完全無法理解他在說什麼，晚上梁嫌也不睡，精神一直很亢奮，甚至還把廁所門都撞壞，直到上了很多副手銬、腳銬後，才終於將他固定好；翌日製作筆錄時，梁嫌稍稍可以正常回答問題，但問及是否認識死者時，梁嫌又稱「不認識」，隨後又陷入精神亢奮狀態，持續自言自語。

▲桃園市梁姓男子去年10月持刀砍死媽媽還將頭顱丟下一樓，警方現場蒐證（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲警方到場破門逮人時，梁嫌精神亢奮、語無倫次。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

另名范姓證人也稱，梁嫌在被押2、3天後，曾前往探視，當時梁嫌神智狀態似乎不太好，說話也只會簡單回答「嗯、好」，當問他為何要殺母親時，梁嫌則稱「不知道」。而洪姓證人也表示，2018年10月底曾到看守所探視梁嫌，當時他眼神渙散、注意力明顯不集中，問他也無法回答完整犯案過程。

根據台大醫院鑑定結果，梁嫌身體、神經、腦波並無特別異常，但其整體智力為中下程度，且物質使用障礙為中度，有因使用毒品而引發精神病症情形，而該症狀在毒品藥效退去後即會逐漸恢復。此外，院方還在梁嫌的毛髮中發現安非他命、愷他命、卡西酮類物質陽性反應，推測應是在服用卡西酮類毒品後出現類似思覺失調症病徵。

高院法官審酌，梁嫌有反社會人格特質，且過去未曾有失憶情形，此次完全不記得弒母過程，應與藥物濫用有關；另雖梁嫌從不曾談論弒母細節，但對於犯案前後情形又可描述些許印象，因此認定梁嫌要推拖、捏造失憶症狀可能性較低；且若梁嫌想以「詐病」方式躲避刑責，犯後需要靠大量謊言及模仿病症，衡量其教育及智能程度，其可能性也較低。

至於檢察官主張，梁嫌施用毒品是「自行招致」，依法應不適用減刑。但高院法官認為，梁嫌過去曾有酒後鬧事打人情形，但因本案遭逮捕時尿液中並未驗出酒精反應，其過去也無因施打毒品後出現暴力行為案例；且梁嫌吸毒時並不知悉自己所用毒品為何，可能遭毒販摻入卡西酮類毒品而不自知，進而引發急性精神病症，且梁嫌也無足夠資訊預測自己施用何類型多種毒品、多少數量會出現精神病症，其無殺母動機，也無證據可顯示是「故意吸毒」讓自己陷入無意識狀態而殺人；因此法官認定，檢方主張「自行招致」並無理由，駁回上訴，改判梁嫌無罪。

▼梁嫌二審時逆轉改判無罪，並責付桃園市衛生局。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼桃園驚世逆子殺母剁頭顱丟中庭，二審逆轉無罪，責付桃園市衛生局。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼桃園驚世逆子殺母剁頭顱丟中庭，二審逆轉無罪，責付桃園市衛生局。（圖／記者吳銘峯攝）

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