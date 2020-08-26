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時力：黃捷胞妹未完成入黨申請　不具決策委員投票資格

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▲時力高雄市議員黃捷（左）、妹妹黃蓉（右） 。（圖／翻攝自臉書粉專／黃捷 鳳山捷伴同行）

▲時代力量高雄市議員黃捷（左）、妹妹黃蓉（右） 。（圖／翻攝自臉書粉專／黃捷 鳳山捷伴同行）

記者林銘翰／台北報導

時代力量自25日起進行決策委員改選投票，高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉卻傳「被」投票爭議，黃捷26日凌晨則於臉書貼文為妹妹抱屈，並提出3質疑呼籲時力黨中央說清楚。對此，時代力量選舉委員會26日表示，黃蓉目前仍為完成入黨申請，因此在本次選舉不具有投票權，並數度向黃蓉鞠躬表達歉意，建議其向時代力量提出申訴，請紀律委員會儘速依法裁決。

時代力量25日起展開為期3天的決策委員網路投票，黃蓉25日晚間卻在臉書發文指出，今年6月網路申請入黨並繳了黨費，但要登入投票時，網站卻說她的權限是尚未是黨員的「已送紙本審核」階段，且顯示「已經投票」訊息，懷疑自己成為人頭黨員「被」投票，打電話、截圖寄信給黨中央都沒有收到回應。

對此，時代力量決策委員改選選舉委員連郁婷、蔡惠婷、決策委員改選監選委員王景弘26日下午於時力黨中央召開記者會，針對第二屆決策委員改選投票事宜進行說明。

▲▼時代力量決策委員改選選舉委員連郁婷、蔡惠婷、決策委員改選監選委員王景弘26日下午於時力黨中央召開記者會，針對第二屆決策委員改選投票事宜進行說明。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量決策委員改選選舉委員連郁婷、蔡惠婷、決策委員改選監選委員王景弘召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）

蔡惠婷表示，根據選舉委員會的了解，黃蓉目前在程序上的確尚未完成入黨申請的審查，因此黃蓉在本次選舉不具有投票權，而根據時代力量入黨辦法規定，入黨申請只要超過30天沒有收到回覆，就可以項紀律委員會提出申訴。

蔡惠婷說，針對黃蓉表示尚未收到入黨成功通知，時力官網卻顯示其已經繳過黨費，且黨員有效期限至明年6月30日止，選舉委員會要再次向黃蓉表達歉意，因為經過選舉委員會了解，如果在申請入黨時同時繳交黨費，網頁便會顯示黨費繳交的有效期限，並不會區別與確認入黨成功與否，「所以如果因此造成誤會，我們對她非常抱歉」。

蔡惠婷強調，選舉委員會在8月9日第一次開會時，就極力希望有申請入黨但尚未收到入黨審查結果或被拒絕入黨的朋友，可以得知選舉資訊，所以在選舉公告發布時，也會同時公布在時力官網，不管是有無登入任何人都可以看見，若認為自己的入黨申請被駁回或仍在審查中，而未得到結論的人，也可依據入黨辦法盡速向紀律委員會提出申訴。

蔡惠婷說，選舉委員會仍無法掌握所有不清楚是否有入黨成功之人，也特別向黃蓉表達歉意，「我們絕對不會認為她是我們的人頭黨員」，因為黃捷是時代力量非常珍惜且重視的夥伴，只是基於種種的誤會與疏失，讓黃蓉到目前為止無法參與決策委員投票，選舉委員會建議黃蓉儘速提出申訴，請紀律委員會儘速依法裁決。

▲▼時代力量公布黃蓉入黨申請程序。（圖／時代力量提供）

▲時代力量公布黃蓉入黨申請程序。（圖／時代力量提供）

王景弘表示，經過監選委員會的確認，黃蓉的確不在選舉名冊上，至於為何會出現已經投過票的連結，應該是黃蓉使用到有黨員資格的人所收到的投票通知信，但投票網站有個人的專屬選票代碼，才會讓黃蓉誤以為投過票卻認為「被」投票，不過經過系統端的反覆確認後，發現黃蓉沒有投票紀錄，亦沒有投票資格。

王景弘說，這種現象會產生的影響是，沒有投票資格的人可能會以為自己投過票，不過並不會影響有實質資格的人投票，也不會影響選舉進行，不過黨員資格的確是非常基礎、離譜的錯誤，也確實證明這是一個疏失，監選委員會已經向科技部提出明確的要求更正。

王景弘強調，黃蓉目前並不是黨員，也沒有投票資格，因此時代力量並不會寄發投票通知信，「她自始自終都沒有收到信跟代碼」，應是藉由朋友或其他管道取得投票連結，較有可能是有人投完票將連結分享出來，而黃蓉卻沒有留意到該連結的效果。

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