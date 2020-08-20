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幕後／蔡英文政府緩兵之計　「紓困3.0」卡關主因曝光

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▲總統蔡英文於中常會前受訪回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

在三三企業交流會上，工商團體認為，「紓困3.0」對企業有幫助，建議時程要快一點，甚至推「紓困4.0」。事實上，民進黨立院黨團本來預定在8月15日召開第二次臨時會，但當時在藍營黨團高喊「反對」的狀況下，朝野間沒有共識，加上高雄市長補選可能帶來的後續效應，最後才思考祭出「緩兵之計」，但同步也開始準備持續振興，以因應嚴峻的國際疫情。

依蔡英文政府規劃，「紓困3.0」是以滾動方式在進行推動，只是預算通過現在必須等到9月立院開議後才能處理，至於「紓困4.0」也確實是政府在因應嚴峻國際疫情下，下一步要如何推動「持續振興」的重點工作思考方向。

面對工商團體高喊「紓困3.0」要加快腳步的聲浪，回顧8月初，民進黨立法院黨團本來規劃在8月15日召開第二次臨時會，但是國民黨團跳出來高喊「反對」。當時，國民黨立委林為洲甚至在臉書發表：「國民黨團反對沒有急迫性卻要召開第二次臨時會」聲明。

林為洲在聲明中指出，行政院推動「紓困3.0」，該預算書總體預算高達2100億元，但僅有42頁，且其中預算總說明部分僅佔6頁，平均一頁需花納稅人50億元，國民黨團反對這種「字字千金」的預算編列方式，民脂民膏不能如此濫用。

在面對朝野沒有共識的狀況下，民進黨立院黨團總召柯建銘才在8月13日宣布，不開第二次臨時會，柯建銘也明確表示他確實有與林為洲通過電話，確定藍營「反對」處理紓困3.0，因此黨團才會重新思考，要如何應對變局。

蔡英文政府與民進黨團最後同意將「紓困3.0」的法案延至9月開議再處理，有幾個重要的思考。首先的關鍵是當時預期國民黨在高雄市長補選，勢必會面臨大敗，而藍營內部的黨主席之戰，可能提早開打。

為此，蔡政府高層當時就已評估，藍營在補選失利之後，隨之而來的，可能會是對黨主席江啟臣的究責，其他勢力的抬頭，黨在政治操作上，勢必走向極端，朝野衝突只會加劇，而民進黨身為執政黨，有必要在這個時刻，讓政壇趨於平靜跟緩和。

▼國民黨立委林為洲日前於臉書發表「反對召開第二次臨時會」聲明。（圖／林為洲臉書）

▲▼國民黨立委林為洲日前於臉書發表反對召開第二次臨時會。（圖／林為洲臉書）

換言之，柯建銘也才會對外表示，民進黨團大可照議事規則一路戰下去，「但是聚焦在進與退之得失，朝野要繼續升高衝突？亂是更好嗎？是否迷失something？信任的邊際如何面對？難道未來的幾年都要如此衝突、對立？這是我們要的國家？國會？在思維的辯證下，是到了必須冷靜的時刻。」

事實上，「紓困3.0」各方案本來就在進行，還未到斷炊的狀況，只是要走完議事核可預算；因此，蔡英文政府某個程度是「以退為進」，有時欲速反而更慢。

但從當前社會氛圍來看，工商界大聲疾呼「紓困3.0」加速進行，其實也確實助蔡英文政府一臂之力，屆時處理預算案，國民黨團面對社會各界急切紓困的聲浪下，勢必不敢再如8月時高喊「反對」。

綜合來看，蔡政府、柯建銘率領的立院黨團，拋出了「緩兵之計」，同時緩和了國民黨在大敗之後，可能帶來的極端激化、政壇動盪。另一方面，讓工商各界提醒藍營，社會對於紓困3.0的急切與需求，在立法院議事處理上，民進黨團就可以盡快找到朝野共識，屆時也可能減少立法院議事攻防的耗時耗力，不用再佔主席台、丟水球、撒麵粉等，較表演性質的政治情緒。

至於工商界拋出期望政府加碼推動「紓困4.0」，蔡英文政府先前已做評估，尤其在面對當前國際疫情當頭，確實要研擬「持續振興」的工作。

攤開亞洲開發銀行（ADB）6月份發表的報告，下修今年開發中亞洲經濟成長率到0.1%，是1961年以來最低，而台灣經濟成長預測從1.8%降至0.8%，但仍是亞洲四小龍中表現最佳。相較之下，香港成長預測從-3.3%調降到-6.5%；新加坡從經濟成長0.2%下修到-6%；韓國成長預測從1.3%調降到-1%，唯有台灣是正常長，也是當前國際罕見。

據悉，關鍵在於台灣「內需」有撐起，處理總體經濟妥適，讓台灣在疫情衝擊下顯得相對穩定；同時，國際供應鏈結構變遷下，台灣產經政策都有接上，好比國防自主、高科技轉型等；因此，在經濟相對穩定的狀況，以及接下來國際疫情可能帶來嚴峻考驗，確實較有餘裕能因應。

▲民進黨團總召柯建銘前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者林敬旻攝）

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