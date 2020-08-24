快訊／「黨內很少人敢違逆黃國昌」　曾玟學：有不同意見就被打成小綠

▲時代力量苗栗議員曾玟學親上火線回應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量23日驚爆「國昌錄音檔」外流，矛頭指向苗栗縣議員曾玟學，而他昨晚也正式宣布退黨。曾玟學24日上午現身立法院表示，黃國昌對時代力量的影響力不是秘密，很少人敢違逆意見，他退出決策圈後這樣的狀況也沒改變，補選期間也持續發生，「一旦有其他聲音，直接把對方打成小綠，導致黨內同仁一個個灰心離開。」

時代力量25日將舉行為期3天的網路投票，改選決策委員，但網路上卻流出一份「國昌錄音檔」。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。

黃國昌在錄音檔中批評，當時曾玟學受到他的幫助，選上了黨內決策委員，卻在投票時「跑掉」，讓預期的結果出現落差，「是出來靠夭什麼的？黨有欠你嗎」、「沒有我支持你，你選得上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你誰啊？」

對此，曾玟學24日表示，錄音黨揭露前，他就耳聞黃國昌和許多成員對於他沒有乖乖投票的不滿，被揭露後黨內沒有任何人做出批判，「黃國昌對這個黨的影響力不是秘密，很少人敢違逆意見，到他退出決策圈後，這樣的狀況也沒改變，補選期間也持續發生。」

曾玟學表示，這次配票之後會不會有跟他一樣的情況？「我配給你，你不聽話，你早說，我就不支持你」，這樣的決策會推出來的主席，只會淪為執行特定意志的工具，黨內民主流於形式，「把聽話的年輕人當橡皮圖章，不聽話的就打壓被汙衊，尤其把不同意識的人打成小綠，這就是過去黨內面對異音的處理方式，只留下一種被決定的聲音。」

媒體提問是否認為黃國昌「毀了全黨」，曾玟學表示，他沒辦法完全同意這句話，但「在黨內文化，國昌對黨內有強大影響力，這無庸置疑」，即使黃國昌退出決策圈，他對黨內影響力還是非常高，黃國昌跟他的代言人們、核心幹部把持黨機器，不容多元聲音、不同路線討論，一旦有其他聲音，直接把對方打成小綠、說他拿民進黨好處，導致黨內同仁一個個灰心離開。

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