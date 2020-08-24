邱顯智：錄音內容如經惡意剪接　支持黃國昌採取法律行動

▲邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

「國昌錄音檔」讓苗栗縣議員曾玟學退出時代力量。時代力量總召邱顯智24日在臉書表示，全力慰留曾玟學，他聽完流出的錄音內容，只能說對當事人造成非常大的傷害，若是惡意剪接，支持黃國昌採取法律行動。

邱顯智指出，錄音流出後，第一時間就與曾玟學取得聯繫，商討後續回應，晚間，曾玟學事先告訴他說要離開，他努力了很久，還是沒能留下在苗栗的夥伴，今天會全力慰留玟學，請曾玟學留一下來打拚。



邱顯智提到，聽了流出的錄音內容，只能說，「這會對當事人造成非常大的傷害，應該盡可能去彌補。當然，如果是惡意剪接變造，我支持國昌採取法律行動」。



邱顯智認為，在什麼場合、脈絡、情境下的談話，黃國昌應該向當事人釋疑，因此，會在最短的時間內，約曾玟學、黃國昌碰面，有什麼需要表達的，大家可以面對面坐下來溝通。

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