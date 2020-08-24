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時力爆「黑暗錄音檔」剪接私下聊天！黃國昌深夜反擊：我相當厭惡

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▲▼大同公司6/30舉行109年股東常會，公司派市場派大戰再起。市場派代表參選獨董的前立委黃國昌一早就來會場，並對媒體發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲時力爆「錄音檔」風波，黃國昌深夜認了。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

時代力量近日準備改選決策委員會，網路上卻出現「國昌錄音檔」，矛頭指向苗栗縣議員曾玟學，曾玟學也因此23日晚間宣布退黨，引起外界風波。對此，黃國昌24日深夜反擊，這是惡意剪接私下聊天的內容，「我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。」

時代力量25日將舉行為期3天的網路投票，改選決策委員。不過，網路上突然爆出一份「國昌錄音檔」，痛批苗栗縣議員曾玟學，還有談到「配票單」等事情。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒有聽從指示，發生跑票的狀況。

黃國昌痛批，當時曾玟學受到他的幫助，選上了黨內決策委員，卻在投票時「跑掉」，讓預期的結果出現落差，讓他感到十分生氣，「沒有我支持你，你選得上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你誰啊？」

對此，曾玟學證實，錄音檔出現引起風波，黨內竟沒有任何人對黃國昌的言論出現意見，反而將他當成箭靶，讓他十分失望，「年輕人總被施壓必須乖乖聽話」，就算黃國昌退出決策圈，也幾乎無人敢違逆黃國昌的意見，有重大決策還是要找黃參與。

▼時力內部爆「國昌錄音檔」，曾玟學深夜退黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼黃國昌前往大同公司遞交委託書 大同工會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

擔任決策委員一年半以來，曾玟學深感「決策會流於形式」，往往開會前就已經將會議中要討論的事項定調，讓他十分無奈、失望，思考過後決定放下，「這是非常痛苦且煎熬的決定，即日起退出我曾全心全意參與的政黨 時代力量。」

對此，黃國昌24日深夜回應，他2019年初卸任黨主席後，決定不再參與決策委員選舉，希望能促成黨內合作，協助有相同想法的夥伴，支持邱顯智、徐永明等人推動黨務，「當時，他們所推舉參與決策委員的同仁，我都給予支持。」

黃國昌指出，後來黨內出現摩擦、歧異，造成許多紛爭與誤解，對於不同想法的同伴，有時候會希望他來協助溝通，解決彼此的誤會，「令人遺憾的是，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式，進行扭曲中傷。」

得知曾玟學宣布退黨的消息，黃國昌感到十分錯愕，「老實說，心裡很難過。過去這幾年，我一直盡自己最大的力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同的理想與目標。我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。」

黃國昌一直認為，曾玟學是認真的議員，他希望能留下對方，與其他夥伴一同努力，希望任何的誤會與責難，「到我為止」，接下來不會再多解釋，造成進一步的紛擾，「我會繼續留在公民社會，默默支持時代力量的夥伴。」

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