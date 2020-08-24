財經網美怒槓人渣文本　「傻眼什麼都怪民進黨喔！」

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝胡采蘋臉書）

記者黃巈禾／台北報導

對於網路流出一份疑似前時代力量黨主席黃國昌的錄音檔，抨擊黨內苗栗縣議員曾玟學，並提及配票單，曾玟學23日晚間宣布退黨。時代力量成員、輔大助教「人渣文本」周偉航，發文指稱此事這是民進黨搞的。對此，有財經網美之稱的胡采蘋23日怒槓周偉航，直言「傻眼什麼都怪民進黨喔！」

胡采蘋說道，自己曾是時力熱情的支持者，捐錢出力，幫候選人辦餐會，也曾經在黃國昌要被罷免前一直呼籲反罷免，「我是笨蛋」，「因為不忍心告訴我的朋友她是怎麼在背後被評價（比曾玟學難聽多了）所以疏遠了，然後看著各種粗糙廉價的政治手段與政治表演蹂躪這個所謂年輕世代的政治集結。一切真是夠了，我真的不覺得這個政黨還有什麼可支持的地方。你不覺得你才是應該把這個黨還給人家的那個人嗎？」

對於人渣文本說「民進黨是真的惹火我了，原本很多事情我是看在友情不講的，但你們這種搞法，超過了」，胡采蘋連發2次文怒嗆，「誰是人渣文本的朋友，誰是人渣文本的朋友，你現在出來，你現在就出來！協尋民進黨內孤苦沒朋友老人，請大家關心身邊的民進黨孤苦老人」、「拜託你真的不要看友情，你現在就講。現！在！就！講！」

有網友也不解時力的錄音檔風波和民進黨的關聯，紛紛留言「干民進黨屁事啊？」、「民進黨是不是還要包他生兒子？」。胡采蘋也回覆「我真的傻眼，什麼都可以怪民進黨喔！」

針對人渣文本的說法，曾玟學駁斥，並表示，從錄音檔的內容，應該是非常私下的聚會，不敢相信會有民進黨的人參與這場聚會，周偉航指控民進黨流出的錄音檔，如果未來有提出進一步的證據再討論。

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