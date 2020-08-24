錄音檔氣走曾玟學！黃捷曝黨潛規則　怒批「坐實國運昌隆」：不檢討將加速滅亡

▲曾玟學宣布退黨，黃捷臉書批，「若再不虛心檢討，這個黨勢必加速滅亡」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳韻如／綜合報導

時代力量日前爆發出走潮，5年來就有12人退黨，但沒想到，網路上卻又爆出「國昌錄音檔」，內容全是在痛批苗栗縣議員曾玟學，而曾玟學也在23日晚間宣布退黨，讓時代力量出走議員又多了一名。退黨消息一出，黃捷也在臉書發文，表示此錄音檔「凸顯了過去時力決策圈的潛規則，更坐實了過去外界質疑的『國運昌隆』」。

黃捷23日晚間在臉書提到，黃國昌在錄音檔內的發言「完全凸顯過去黨內決策圈的潛規則，更坐實了過去外界質疑的「國運昌隆」。她認為，投票本來就應該尊重個人意志，而曾玟學是照著自己的判斷表達意見，「何錯之有？」曾玟學一直以來不畏壓力擔起決策委員職務，「如果配票的結果是要成為投票部隊、貫徹某人的意志，黨內民主就是一場笑話！」

黃捷感嘆道，「很可惜」，現在敢提出問題、表達自主意見的人才一個個被逼退，沒有人敢針對問題提出檢討，甚至還被反質疑是自導自演，「黨內的討論風氣變成『檢討提出問題的人』。」而如今，時代力量所留下的，「只會是乖乖牌聽『國昌老師』話的橡皮圖章，也讓黃捷直言，這就是為何時力必須加速改革。

黃捷文末也替曾玟學發聲，「玟學曾經深信、深愛這個黨，只因『不聽話』就變成惡人？這樣荒謬的鬥爭還要持續到什麼時候？」黃捷也感傷道，面對夥伴離去，心情難免受影響，「連打字的手都在顫抖。」也讓她不免直言，若是一再出現這樣的事，「這個黨到底還剩下什麼？若再不虛心檢討，這個黨勢必加速滅亡。」

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