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黃國昌曾提選總統？　李兆立還原：大家反對就沒了

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新聞節目中心／綜合報導

時代力量錄音事件持續延燒，如今更傳出前黨主席黃國昌曾提「選總統」，再次引發議論。對此，時力智庫執行長李兆立26日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，去年10、11月時，黃國昌憂慮時代力量快「沒聲音」，正思考如何突圍，當時有人提出參選總統的方案，黃也做了思考，「他確實有這樣的提案，但大家反對就沒了！」

▲▼時力智庫執行長李兆立。（圖／翻攝雲端最前線）

▲時力智庫執行長李兆立。（圖／翻攝雲端最前線）

談起錄音風波，李兆立表示，這段被錄音的對話到底何時發生，目前為止無法確定，有的報導講今年、去年，也有可能10月，「我自己覺得有些對話若是10月，搞不好還接近一點」；而這些對話也印證一件事情，就是「沒有所有事情都依照黃國昌走」。

李兆立接著說，有些對話自己在一些場合有聽過，也有些沒聽過，像是批評苗栗縣議員曾玟學的部分就從沒聽過，但討論總統大選方面「我聽過」，時間點大概是10、11月快要總統大選提名時。

他還原，當時國民黨籍參選人韓國瑜狀況已經滿慘的，而新聞也由爭取連任的總統蔡英文、韓國瑜，甚至民眾黨、郭台銘佔盡版面，「時代力量基本上快沒有聲音了」，再加上立法院呈現半休會狀態，黃國昌正思考該如何突圍，「因此有人提出這方案（參選總統），他也去思考。」

「他一提出來，我在會上就反對！」李兆立進一步說，黃國昌當時判斷已不會影響蔡英文的選情，剩下就是能不能把聲量撐出來的問題，「我就說我們不需要，我們不要這樣子」，「他確實有這樣的提案，但大家反對就沒了」。

李兆立並說，這是最好的例子，現在大家都說黃國昌超級想選總統，甚至有報導稱黃拿這件事要脅，不然要退黨，「結果他沒退黨，也沒讓他選，哪來『國運昌隆』呢？」

▲▼李兆立、李柏毅、楊寶楨參與《雲端最前線》錄影。（圖／翻攝雲端最前線）

對於黃國昌「賺錢」說，李兆立也澄清，當時大家是在討論如何擴大社會基礎，「時代力量要一直只有5%、8％嗎？要不要擴大到10%、15％? 這不是賺錢的『錢』」。

面對主持人出考題，時代力量應該改變的三件事是什麼？李兆立則說，自己來看只有一件事，就是一起把政治專業建立起來。他解釋，黨內很多事情會引發彼此不滿，但大家理念還是一致，所以重點是回來解決問題，而不是一言不合就有很多情緒，應該好好坐下來解決、拿出解方，這也是未來時代力量大家要一起思考，「我們要成為專業政治團體，才能讓民眾信任我們」。

《雲端最前線第885集FB》

《雲端最前線第885集Youtube》

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