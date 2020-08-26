雲端最前線／時力內鬥掀茶壺風暴？「國運昌隆黨」成真？

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台灣第四大黨搖搖欲墜？近日流出一份剪接過的錄音檔，時代力量前立委黃國昌大肆批評苗栗縣議員曾玟學，曾玟學隨後宣布退黨。據了解，當下不分黨內派系有不少人都在場，甚至和曾玟學友好的時代力量前副秘書長高鈺婷也在招待餐會現場。對此，黃國昌25日晚間錄製影片回應，強調他對這一切的爭執感到很難過，「到我為止，我全部承擔。」《雲端最前線》26日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨發言人楊寶楨、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲時代力量前立委黃國昌。（圖／記者徐斌慎攝）

衛福部長陳時中25日首度鬆口表示，新冠肺炎流感化的可能性高，但都還在模擬範圍內，他也認為「現在講這個東西言之過早」。國內感染科權威、台大醫院小兒部主任黃立民也指出，要判斷是否符合流感化有兩大要點，分別是自然感染免疫力持續多久、疫苗的保護力是否有限。

中國外交部長王毅與加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne），於當地時間周二（25日）在義大利羅馬會面，針對雙方因孟晚舟華為案及2加拿大公民被中拘留，所引發的外交及貿易緊張進行商談。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。