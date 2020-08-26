支持黃捷參選遭拒絕入黨？　時力指黃蓉持卡繳11人黨費

▲高雄市議員黃捷（左）、妹妹黃蓉（右） 。（圖／翻攝自臉書粉專／黃捷 鳳山捷伴同行）



記者林銘翰／台北報導

時代力量自25日起進行決策委員改選投票，高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉卻傳「被」投票爭議，黃捷26日凌晨則於臉書貼文為妹妹抱屈，並提出3質疑呼籲時力黨中央說清楚。對此，時代力量選舉委員會26日表示，黃蓉目前仍為完成入黨申請，因此在本次選舉不具有投票權，並數度向黃蓉鞠躬表達歉意，建議其向時代力量提出申訴，請紀律委員會儘速依法裁決。

時代力量25日起展開為期3天的決策委員網路投票，黃蓉25日晚間卻在臉書發文指出，今年6月網路申請入黨並繳了黨費，但要登入投票時，網站卻說她的權限是尚未是黨員的「已送紙本審核」階段，且顯示「已經投票」訊息，懷疑自己成為人頭黨員「被」投票，打電話、截圖寄信給黨中央都沒有收到回應。

對此，時代力量決策委員改選選舉委員連郁婷、蔡惠婷、決策委員改選監選委員王景弘、時代力量組織部主任黎訓瑩26日下午於時力黨中央召開記者會，針對第二屆決策委員改選投票事宜進行說明。

▲時代力量決策委員改選選舉委員連郁婷、蔡惠婷、決策委員改選監選委員王景弘召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）



蔡惠婷表示，根據選舉委員會的了解，黃蓉目前在程序上的確尚未完成入黨申請的審查，因此黃蓉在本次選舉不具有投票權，而根據時代力量入黨辦法規定，入黨申請只要超過30天沒有收到回覆，就可以項紀律委員會提出申訴。

黎訓瑩說明，黃蓉在今年6月4日以線上申請入黨，並以信用卡繳納黨費，但其繳納方式與其他11位申請者持相同卡號，導致審查人認為不符合經驗法則，並針對367位申請人基於代繳黨費、電話查核不符與資料核對有出入等理由，要求於7月25日前親自至中央或地方黨部，檢具身分證進行補件查驗。

黎訓瑩指出，目前時力組織部收到的補件數量僅佔9.3％，黃蓉亦在補件的名單中，也沒有在期限內回覆或完成補件，因此時代力量才會認定仍在審查中。黎訓瑩說，申請人可依照時代力量入黨辦法，經入黨申請經查核單位認定不通過或無效，在審查單位收件後30天內向紀律委員會提出申訴，「我們沒有收到他的申訴，基於審查人員覺得有疑慮，所以還在審查中」。

▲時代力量公布黃蓉入黨申請程序。（圖／時代力量提供）



黎訓瑩說，時代力量採取「先收費再審核」的入黨方式，因此不管審核有沒有通過，申請人都會收到通知，若經審核單位認定不通過，亦會要求申請人提供銀行帳戶進行退款。

連郁婷表示，她相信黃蓉並不是要栽贓時代力量，因為經過工程師前一天的說明後，包括她在內的選舉委員才知道，每一個投票連結是專屬於每一位黨員，「如果連結給別人會出現什麼結果我們也不知道」，只能說大家都是在不清楚的情況下產生誤會，因此要向黃蓉與黃捷說聲不好意思，選舉委員會沒有掌握有效投票人數，希望黃蓉盡快向紀律委員會提出申訴。

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