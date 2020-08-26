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Google瀏覽器更高效　Chrome 85讓分頁群組化

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Google Chrome 85。（圖／翻攝自Google官方部落格））

▲Google Chrome 85讓用戶可將分頁群組化。（圖／翻攝自Google官方部落格）

記者邱倢芯／綜合報導

現代人一天的生活、工作可能都離不開Google瀏覽器，但是每天需要完成的事項太多，而在分頁開啟太多的情況下，往往會一時找不到需要的資料分頁在何處，而現在隨著Chrome 85版的釋出，用戶可將相同性質的分頁群組化，同一群組中的分頁可以一起被拖移，且為了方便識別，用戶可以命名群組、更改顏色等。

事實上，現在用戶已可使用這項功能，你只要對著某個瀏覽器分頁按下右鍵，就會出現「將分頁加入群組」的選項，此時你就可以將相同性質的分頁群組化，讓你在尋找時可以更高效。

根據Google官方部落格指出，透過分頁群組的方式，可以提高10%的工作效率，使用者再也不用一個一個點選分頁查找所需要的資料。這項功能還可允許使用者將分頁群組收起、展開，如此一來可以更方便分頁的查找。

▼分頁群組可以提高10%的工作效率。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲▼Google Chrome 85。（圖／翻攝自Google官方部落格）

如果你是平板使用者，那麼Chrome也將提供全新的觸控模式，當你點擊分頁選項時，畫面會自動展開成分頁方塊，讓你可以更快速地找到需要的分頁。

▼Chrome也將提供平板使用者全新的觸控模式。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲▼Google Chrome 85。（圖／翻攝自Google官方部落格）

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