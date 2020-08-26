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熱氣球外送到雲林　校園天空變身VR...「超鹿野」

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▲雲林國中與愛網全人關懷基金會於今（26）日合辦「國際數位創業體驗計畫」活動，熱氣球外送進入到雲林國中校園內，讓學生不用到鹿野，也能飛越台東縱谷身歷其境。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國中與愛網全人關懷基金會於今（26）日合辦「國際數位創業體驗計畫」活動，熱氣球外送進入到雲林國中校園內，讓學生不用到鹿野，也能飛越台東縱谷身歷其境。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

基於「給孩子一個天空，讓他可以飛得更高更遠」的教育理念，雲林國中與愛網全人關懷基金會於今（26）日合辦「國際數位創業體驗計畫」活動，經由蔚藍視界公司承辦「熱氣球外送-VR胖卡環島計畫」進入到雲林國中校園內，讓學生不用到鹿野，也能飛越台東縱谷身歷其境。

「熱氣球外送-VR胖卡環島計畫」，以「曙光」為主題，設計了熱氣球的球體，內裝設了LED電源，可以在夜間發光，如同真實的熱氣球，參加人一次四人搭乘，加上五米高的充氣式熱氣球，讓學生可以在室內空間，就體驗高中飛行熱氣球的情境，而完成的學生也可獲得專屬的飛行紀念徽章和數位搭乘證書。

雲林國中校長薛錦彰表示，這次活動由愛網全人關懷基金會贊助，讓校內70位學生有機會搭上5公尺高的熱氣球體驗實境，「換個方式學習」刺激吸收新知的動能。結合課本知識寓教於樂，讓VR體驗課程能與所學知識結合。印證所學，事後並請體驗學生就所見所聞，以國語、台語及英語等多種語言發表心得感想，讓此體驗活動融入生活中，擴展個人視野，培養帶的走的能力。

雲林國中體驗學生王則倫表示，「空拍機的視野和熱氣球有相近之處，儘管美景一覽無遺，卻也會發現許多山林，滿目瘡痍的樣貌…」深感人們應反思導正日常行為，才能不斷徜徉在高空賞美景。雲林國中藉此活動融入暑假輔導特色課程規劃，指導學生於事前蒐集資料以了解熱氣球升空原理、地理上花東縱谷地形與海岸地質，及相關英語課程與人文歷史傳承等素養內涵。

教務主任徐宏吉說，VR視覺感受強烈，許多學生行前就對熱氣球充滿好奇，不斷蒐集資料，如自然、地球科學、社會地理及英語等生活知識，藉此了解熱氣球升空原理、花東縱谷地形與海岸地質，及英語與人文歷史等，親自體驗後，更能發揮寓教於樂功能，拓展視野與學習興趣。

▲雲林國中與愛網全人關懷基金會於今（26）日合辦「國際數位創業體驗計畫」活動，熱氣球外送進入到雲林國中校園內，讓學生不用到鹿野，也能飛越台東縱谷身歷其境。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國中與愛網全人關懷基金會於今（26）日合辦「國際數位創業體驗計畫」活動，熱氣球外送進入到雲林國中校園內，讓學生不用到鹿野，也能飛越台東縱谷身歷其境。（圖／記者蔡佩旻攝）


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