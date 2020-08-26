部長您累了嗎？陳時中自爆「老是找不到口罩」找半天…掛在下巴

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日再度呼籲8大場所要戴口罩，指揮官陳時中也在記者會後，分享自己的小笑話，笑說「現在常常口罩掛在下巴，結果還一直在找我口罩在哪裡？」更大笑問現場媒體有沒有這樣的症狀，「還是自己真的老了？」讓現在媒體哈哈大笑。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

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指揮中心日前列舉8大類人潮擁擠或密閉場所，如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等。

陳時中強調，國內社區目前相對安全，現階段仍以加強宣導落實防疫新生活運動，同時勸導民眾配合在這八大類場所佩戴口罩為主，但因為各地方政府有不同考量，所以也授權地方政府依照狀況強制實施戴口罩政策，並可依法公告罰則予以裁罰。

而在記者會最後，陳時中也為了緩和嚴肅氣氛，自己說要分享一個日常小笑話。他說「以前把掛眼鏡在頭上，自己忘了還會到處找眼鏡，近來不知道是比較老吼？我常常口罩戴在下巴，結果一直在找我口罩在哪裡？」他也問現場媒體「我不知道你們有沒有這種情形？」媒體紛紛搖頭。

陳時中的小笑話讓台上不只讓台上的副指揮官陳宗彥等人都笑出來，還有媒體開玩笑回說「你初老！」陳時中接著也自嘲「你們幾個人要說你們偶爾也會阿！我才不會像你說我初老或太老啊！」幽默結束今天的例行記者會。