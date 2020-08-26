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社會 社會焦點 保障人權

分不清是路還是水溝...機車慘摔滅頂！勇警奮力一吼秒變「人肉吊車」

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記者洪靖宜／高雄報導

西南風增強，高雄市大雨下不停，從26日凌晨約2時起自4時間，主要降雨集中路竹、岡山、永安、阿蓮、茄萣、湖內等北高雄地區，仁武、大社、大寮等地區易有短時強降雨發生。而大寮地區疑排水不及，於民貴街滯洪池旁出現積水，甚至傳出有女機車騎士意外跌入水溝中，所幸警方到場了解，是機車掉進水溝，最後經員警奮力一拉，終於將機車從在水深約140公分處救起。

▲民眾遇淹水機車滅頂，警徒手救援 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲民眾遇淹水機車滅頂，員警徒手救援 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民眾遇淹水機車滅頂，警徒手救援 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鄧姓員警半身泡在水內，奮力將機車從水中拉出來 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林園分局中庄所警員賴寗之、吳家茗於26日10時45分巡邏勤務時，接獲民眾報案指出於大寮區民貴街滯洪池旁道路淹水，跌落水溝，立刻趕至現場。機車女騎士洪姓女子向警方表示，是騎車到該路段時開始淹水，所以將機車熄火，用以牽車方式來移動車輛，但因為道路積水，導致跟一旁的水溝難以分辨，機車竟不慎掉落到水溝，所幸人員無受傷。

▲民眾遇淹水機車滅頂，警徒手救援 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鄧姓員警半身泡在水內，奮力將機車從水中拉出來 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而警員鄧吉祥則冒險涉水，沿途尋找這輛已經滅頂的機車，經十多分鐘後，終於在水深約140公分處，找到機車，鄧姓員警整個人泡在水中，徒手將機車從水底拉上來，並且「阿～」的一聲，奮力一吼，用盡全身力量將機車從水溝中拉起，牽回路邊，警方也立即將淹水道路兩側拉起封鎖線，防止其他用路人誤闖，再次發生意外。

▲民眾遇淹水機車滅頂，警徒手救援 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方立刻拉起封鎖線以防再次發生意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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