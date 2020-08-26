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網拍賣家取消手機訂單　高雄哥怒留「兩句負評」2萬元飛了

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記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子透過網路拍賣網站向陳姓男子購買一支手機，後來被取消訂單，一氣之下在拍賣網站留下負評，包含「賣家疑似精神不正常」、「疑似精神狀況有問題」等評論，結果卻因此惹上官司，遭提告求償30萬元。

▲▼示意圖,科技,手機,低頭族,滑手機。（圖／123RF）

▲陳男和蔡男為了一支手機鬧上法院。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

陳男在判決書中主張，他經營網路拍賣多年，蔡男去年7月29日在A拍賣網站下標一支手機，同一時間，另一名買家在B網站下標購買同一商品，而且立即匯款，他告知蔡男原因並取消這筆還未完成的交易，隨後在電話中也講明手機已經賣出，沒想到隔天竟然收到負面評價留言，「說我精神不正常、常在評價區罵人髒話，與我交易應該小心等等」，嚴重影響他的名譽及賣場商譽，這才決定提告求償30萬元的精神慰撫金。

蔡男則辯稱，明明是他先得標，陳男當時就應該立即將商品從其他賣場下架，況且取消訂單這件事雙方並沒有達成共識，留下負評也是因為不滿遭擅自取消訂單；至於說出「賣家疑似精神不正常」、「疑似精神狀況有問題」等話，是因為他先挨罵，加上此前雙方多次發生爭執，一氣之下就給了這樣的評價，「他以前就有許多負評紀錄，我覺得這不是正常人會做的事」。

▲辦公室戀情,秘密戀情,曖昧情愫,暗戀 。（圖／記者林世文攝）

▲網路購物相當便利，不少民眾都有過相關經驗。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

高雄簡易庭查閱蔡男在網路賣場留下的評價，完整內容為「賣家疑似精神不正常，自己棄標然後說訂單沒成立，還會給買家報復性評價，請與他交易的人應該都要小心」、「您真的疑似精神狀況有問題，您自己刊登的，有人得標你也知道，還說什麼訂單沒成立，也真好笑，棄標本來就是負評，看你的評價也知道你這個人有問題，經常在評價裡面罵髒話，我不信你這套，要告就去告，我不怕你，到底誰有問題」。

簡易庭認為，縱使陳男在處理買賣過程中有瑕疵，但蔡男給予的評價涉及暗示對方精神狀況有問題，這已經無關交易內容，只是宣洩情緒、謾罵之詞，與公共事務無關，也無助於意見交流，更貶損了賣家的個人社會評價、人格尊嚴，最終裁定他應賠償2萬元較為適當，全案仍可上訴。

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