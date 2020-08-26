妹妹被當「時力人頭黨員」...黃捷驚爆：黨中央要求改貼文！　790字吐心聲

▲時力高雄市議員黃捷（左）、妹妹黃蓉（右） 。（圖／翻攝自臉書粉專／黃捷 鳳山捷伴同行）

地方中心／高雄報導

時代力量風暴愈演愈烈，高雄市議員黃捷參與決策委員改選，投票為期3天，結果將於28日出爐。不料黃捷妹妹黃蓉25日爆料，自己疑似成為人頭黨員，早就「被」投票。對此，黃捷26日清晨PO出790字表示，對妹妹感到相當心疼，甚至還驚爆妹妹被黨要求修改貼文。

黃捷表示，「我妹遇到的狀況是，六月時於網路申請入黨，至今兩個多月未收到入黨成功信件，昨天登入發現網站寫「黨員資格有效期限至2021-06-30」且右上跳出通知寫著「您之前已投票，不能再投第二次」。所以到底有沒有成功入黨？第一次登入為何已經「被投票」？會不會有個資被盜用的疑慮？」

此外，黃捷也說，妹妹打電話、寄信到黨中央，卻沒有收到實質回應，直到她在臉書發文，得到外界關注後，才獲得回電。不過，黃捷也說，「回電的內容不是說明狀況、協助支持者處理權益問題，而是稱我妹的截圖畫面「不是事實」、已影響黨的形象、會讓外界質疑選舉公正性，要求我妹更改臉書發文。」

對此，黃捷感嘆，「看了其實很心疼，我妹被當人頭黨員審核兩個月就算了，不過是誠實地反映在時力網站上操作時遇到的問題，也都有截圖為證，為何要遭受這樣的待遇？」