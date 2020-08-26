連比6次中指嗆公車司機孬種　女乘客掰「我生病了」鑑定秒打臉

記者黃翊婷／綜合報導

基隆賴姓女子自稱患有憂鬱症，因為與簡姓公車司機有嫌隙，2019年5月19日晚間9時許在公車站對司機多次比中指，甚至嗆聲「孬種」，挨告之後接受精神鑑定，卻因為不肯乖乖配合，被醫師打臉，最終還要面臨觸犯公然侮辱罪的7000元罰金。

▲賴女對公車司機比中指、嗆聲。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

判決書中提到，賴女先前被簡男提告妨害名譽，雙方因此心生嫌隙，去年5月19日她在「仁五路」公車站前埋伏，看到簡男駕駛的公車靠站，立即上前多次比中指，還用言語辱罵「你只會欺負女人，孬種」。

賴女挨告之後坦承的確有在上述時間、地點與簡男發生爭執，但沒有做出任何公然侮辱的行為，「我只是揮手跟他說『切』而已，沒有罵他。」

不過，基隆地院法官勘驗公車的行車紀錄器畫面，發現是賴女先「用手指比手勢」，就算簡男提醒已經報警、車上有錄影設備，她還是繼續比，而且一連比了6次，並嗆聲「你只會欺負女人啦」、「你去找警察啊」、「孬種啦，怎樣，去叫啊」。

此外，雖然賴女聲稱患有憂鬱症，當時的行為是受到病症影響。但衛福部基隆醫院的精神鑑定結果卻是，賴女接受會談與心理衡鑑施測時明顯不配合、避重就輕，有試圖想誘導施測結果的傾向。

基隆地院法官認為，從醫院的鑑定報告可見，賴女並無足夠證據證明行為時有受到精神障礙或心智缺陷影響，因此不適用刑法第19條，最終依公然侮辱罪判處罰金7000元，得易服勞役7日，全案仍可上訴。