中橫桶屍案5年後再曝靈異巧合！　乩童神回「嘉義城隍」拜完7天破案

記者黃翊婷／綜合報導

5年前的中橫桶屍案震驚台灣社會，台中市72歲賴姓男子遭68歲楊姓男子殺害，棄屍中橫公路花蓮縣關原路段旁懸崖，由於偵辦過程靈異事件頻傳，讓不少人印象深刻。然而，這起案件背後其實還有未曝光的故事，死者的媳婦回憶當年狀況並表示，那時候是受到一名乩童指示要去嘉義城隍廟，擲筊得到7天後一定找得到人的答案，後來案件真的偵破了，她也從此成為虔誠信徒，至今仍會前往廟宇參拜。

▼▲死者託夢孫女，警方才終於找到裝有遺體的鐵桶。（圖／東森新聞）

回顧這起驚悚的桶屍案，一開始賴男在獄中結識有強盜、詐欺、恐嚇等前科的楊男，出獄後兩人成為牌友，他經常從台中市南屯區的住處，前往對方在烏日開設的麻將賭場打牌，結果欠下10萬餘元的賭債，心生不滿，於是四處宣傳遭到詐賭，沒想到卻惹來殺身之禍。

2015年7月12日這一天，賴男表示要和楊男一起去南部玩，卻就此失蹤。家人報案後，警方追查一個月，終於逮捕藏匿於台南市新化山區工寮的楊男，後來再由當天幫忙載運鐵桶的男子引路，加上死者生前最愛的孫女受到託夢，前前後後奔波了2個月，才找到已經在鐵桶中腐爛的遺體。

賴男的高姓媳婦近日接受《聯合新聞網》訪問，坦言當年警方辦案遇瓶頸，家屬們到處求神問卜，後來受到一名乩童指引至嘉義城隍廟，只要連續擲出3聖筊，就能在7天後找到人，她半信半疑前往詢問，原本一直擲不出聖筊，後來告知城隍爺公公可能已經離世，並在心中懇求，這才擲出聖筊，接著女兒夢到白衣女子指路，得知公公位在花蓮，附近有一座山、紅色的橋、有流水聲，甚至確切指出地點是隧道下方有3棵樹的地方，警方循線前往追查，果真在上述地點找到遺體，時間也恰好是在參拜城隍爺的7天後。

▲死者媳婦參拜嘉義城隍廟，果然在7天後找到公公的遺體。（圖／記者陳涵茵攝）

或許真的是神明顯靈幫忙，這段往事讓高女成為嘉義城隍廟的虔誠信徒，至今仍會抽空前往參拜。不過，中橫桶屍案自曝光到破案，期間靈異傳聞不斷，曾有承辦員警透露，起初警方找不到做案的楊男，是死者家屬夢到人在南部，但不知道確切地點，南下尋找時路過一間保安宮，大家突然鬼打牆般迷路，接著就在路邊發現凶嫌的休旅車。

後續尋找遺體的部分，就與高女說的一樣，是透過孫女的夢順利找回賴男遺體，一連串神祕且難以解釋的現象，讓當初的承辦員警也忍不住驚呼，「可能死者真的怨念太深了吧！」