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坐鎮高雄視察水利設施　陳其邁一早改行程取消北上：留著比較放心

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▲陳其邁視察潭底社區 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳其邁視察潭底社區 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

受到西南風增強影響，豪雨彈狂炸南台灣，高雄市政府已於25日晚間8時起「0825豪雨應變中心三級開設」，由水利局緊急應變小組進駐水情中心。高雄市長陳其邁緊急取消北上行程，前往岡山五甲尾抽水站視察，他表示，留在高雄也比較放心。

▲陳其邁視察潭底社區 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳其邁視察潭底社區 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

才剛上任第三天，高雄市長陳其邁就碰上大雨，他一早趕緊改行程，約八點多抵達岡山石螺潭抽水站，並陸續到典寶A滯洪池、潭底地區、五甲尾抽水站、嘉興地區，掌握排水運作狀況。陳其邁表示：「早上的時候就跟同仁講，今天北上行程先取消，畢竟淹水的問題還是民眾最關心的，我去我也不會放心，所以我還是留在高雄，我的心會比較放心得下。」

陳其邁說：「因為豪大雨特報，昨晚就請水利局跟各民政系統要緊盯下雨淹水的狀況，晚上2點多的時候，水利局有告訴我說北高雄的下雨比較嚴重，每小時的下雨量像在路竹、岡山，有超過80毫米。所以，我就請水利局同仁要特別注意整個抽水站運作的狀況，跟路面和社區淹水情形。」

他提及，「在潭底的社區，我在去年擔任行政院副院長的時候就有來，當時的包括這個河面的一樣的工程，那現在大概已經完工，現在有架設臨時的抽水機，移動式抽水機在進行抽水工作。而五甲尾滯洪池，我去年在擔任行政院副院長就核定補助預算1億元來興建滯洪池，預定是明年6月完工，我也特別請水利局能夠提早到明年的4月汛期來之前就能夠加速完工，有效解決五甲尾這裡過去長期所碰到淹水的狀況。」

陳其邁表示，目前各局處現在都動起來，密切注意水情的狀況，因為是西南氣流，看了水利局報告，是在海線、沿海地區的淹水，可能比較會受到雨勢的影響，提醒同仁要注意下午之後在山區的整個降雨狀況，隨時掌握水情。

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