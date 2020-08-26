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她煩惱姪子出生「直接送紅包是否膚淺」　三寶媽公開最實用答案

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▲▼嬰兒,親子,家長互動（圖／記者姜國輝攝）

▲女網友想送禮物祝福剛出生的姪子，但不知道該買什麼才好。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

逢年過節或是親戚朋友結婚，到底要送什麼禮物，總是讓人傷透腦筋。一名女網友25日在臉書社團「爆廢公社二館」PO文詢問，弟弟家新添一名成員，因為是第二胎，不知道該送什麼才好，「直接包紅包是否膚淺？」沒想到意外掀起網友熱烈討論，還有生過三胎的媽媽留言表示，「包錢就好了，買來的也不一定有用。」

原PO提到，過幾天要前往新竹探望弟弟一家，因為自己沒有生過小孩，所以不懂產後補品，雖然資金不多，但曾提議要買金飾，結果被打槍，加上這是弟弟家的第二胎，他們應該也不太缺嬰兒用品，「我到底該怎麼表達？直接包紅包是否膚淺？當過媽媽的可以給我建議嗎？小姑我該送什麼？」

請繼續往下閱讀...

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲網友一致推薦最適合的禮物是紅包。（示意圖／記者陳俊宏攝）

其他網友紛紛留言表示，「紅包就好，認真的」、「紅包最實際吧，缺啥自己買」、「如果不想包紅包，濕紙巾、尿布都可以考慮買個1、2箱，大器又實用，但濕紙巾一定要挑純水無添加的，尿布可以買NB或M尺寸的」。還有一名生過三寶的媽媽回應，「我三胎經驗，包錢就好了，買來的不一定有用，不能用也沒地方送，包錢，他們缺什麼自己買，都沒什麼問題」。

就連社團管理員也忍不住分享自身經驗，想當初孩子出生親友搶著送禮物，收到尿布、奶粉還有衣服，本來很開心省了不少買物資的錢，後來發現奶粉孩子不適用，尿布剩下兩袋就無法使用，衣服更是還沒拆封，孩子就長大不能穿了，後續光是要處理這些物資就傷透腦筋，「說說看，是不是現金才實用啊？」

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