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新冠無法終身免疫！陳時中：流感化可能性高　台大醫曝兩大條件

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記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中昨日（25日）首度鬆口表示，新冠肺炎流感化的可能性高，但都還在模擬範圍內。國內感染科權威、台大醫院小兒部主任黃立民也指出，要判斷是否符合流感化有兩大要點，分別是自然感染免疫力持續多久、疫苗的保護力是否有限。

▲▼北市府8/6啟動第一階段應變機制，搭乘台北捷運務必全程配戴口罩，勸導不聽者，最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。（圖／實習記者方敬攝）

▲現在民眾搭乘大眾運輸工具還是要戴口罩。（圖／ETtoday資料照）

對於新冠肺炎疫情未來是否會流感化，陳時中坦言，就目前的狀況看來，可能性會越來越高，不過，以往應對流感都有防疫、施打疫苗等相關經驗，假如真的流感化了，也都還在模擬範圍內。

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另外，陳時中認為，「現在講這個東西言之過早」，雖然過去曾有兩派分析，一派是病毒SARS化，造成嚴重致死率，另一派是流感化，但現在看來流感化的可能性相對較高。

而根據《聯合新聞網》報導，台大醫院小兒部主任黃立民也提出兩大判斷要點，第一是看自然感染的免疫力是否無法持續1至2年，第二則是看打完疫苗之後的保護力是否有限，如果都符合，就有可能是疫情流感化了。

▲彰化萬人血清檢測公佈喊卡　陳時中否認「高層施壓」：沒有原因就公開吧！。（圖／攝影中心攝）

▲陳時中鬆口談新冠肺炎流感化的可能性。（圖／攝影中心攝）

然而，日前全球出現首宗二次感染的新冠肺炎個案，33歲的確診者今年3月底才康復出院，沒想到8月間外遊返港後再度確認染病，掀起各界熱議，隨後荷蘭、比利時也傳出類似案例，讓民眾很擔心疫情是否會捲土重來。

對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾提出見解，他認為，再感染的病例並非一般所說的復陽，這代表之後即使有了疫苗，也無法代替防疫，但目前還不需要太過緊張。

港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓也曾表示，這是首次有證據證實患者在康復後會再感染，顯示新冠肺炎無法終身免疫，其他患者都有機會康復後再感染，群體免疫的策略也可能無用，這可能會為防疫、抗疫工作帶來困難。

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