快訊／西南風增強「雨彈續炸」彰化以南7縣市發布豪雨、大雨特報

▲彰化以南7縣市續發豪雨、大雨特報。（圖／記者屠惠剛攝）
記者陳詩璧／台北報導
過去10小時，雨彈狂炸南台灣，高雄岡山累積雨量達250毫米、路竹也有233.5毫米，大社也達213毫米，中央氣象局針對彰化以南7縣市續發豪雨、大雨特報。
▲豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象局）
中央氣象局表示，由於西南風增強影響，易有短時強降雨，今（26日）嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
▲全台累積雨量圖。（圖／中央氣象局）
累積雨量截至上午10點為止，前十名排行如下：
1、250.00 mm 高雄市岡山
2、233.50 mm 高雄市路竹
3、213.50 mm 高雄市大社
4、204.50 mm 高雄市茄萣
5、200.50 mm 高雄市橋頭
6、200.50 mm 高雄市永安
7、200.00 mm 台南市仁德
8、199.00 mm 台南市南區
9、188.50 mm 台南市新市
10、188.00 mm 台南市畜試所
大雨特報：彰化縣、雲林縣
豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣