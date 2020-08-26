快訊／西南風增強「雨彈續炸」彰化以南7縣市發布豪雨、大雨特報

▲彰化以南7縣市續發豪雨、大雨特報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳詩璧／台北報導

過去10小時，雨彈狂炸南台灣，高雄岡山累積雨量達250毫米、路竹也有233.5毫米，大社也達213毫米，中央氣象局針對彰化以南7縣市續發豪雨、大雨特報。

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▲豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象局）

中央氣象局表示，由於西南風增強影響，易有短時強降雨，今（26日）嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲全台累積雨量圖。（圖／中央氣象局）

累積雨量截至上午10點為止，前十名排行如下：

1、250.00 mm 高雄市岡山

2、233.50 mm 高雄市路竹

3、213.50 mm 高雄市大社

4、204.50 mm 高雄市茄萣

5、200.50 mm 高雄市橋頭

6、200.50 mm 高雄市永安

7、200.00 mm 台南市仁德

8、199.00 mm 台南市南區

9、188.50 mm 台南市新市

10、188.00 mm 台南市畜試所

大雨特報：彰化縣、雲林縣

豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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