手機被父沒收...少女負氣離家凌晨逗留加油站　母勸不回換警方出招

▲潮州警分局光華所警員曾雅琳、蔡宛玲，成功勸導林女返家，林母十分感激。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

17歲林姓少女，遭父親責罵，手機又被父親沒收，負氣離家，深夜呆坐加油站椅子，員工發現有異報警，警方趕到經一番安撫，她才願意用紙筆寫下母親的連絡方式，警方連絡其母到場，一度還不想和母親回家，經警方輪流勸說，她才和母親回家。

▲警方趕到加油站，了解少女凌晨在外的原因。

潮州警分局光華派出所警員曾雅琳、蔡宛玲日前執行0至2時巡邏勤務時，於0時30分許接獲報案，在潮州鎮四維路加油站內有一名迷失少女，警方旋即趕往加油站瞭解，加油站員工向警方表示，有一名少女走到加油站內坐在椅子上不知何事，經員工詢問少女也緊閉雙唇不願回答，只好報警。

少女看見警方到場，顯得緊張，經詢問她身分，她口語不清，無法清楚陳述自己的身分資料，郭員靈機一動拿出紙筆讓少女寫下自己的資料；經查這名17歲少女，因在家遭受父親責罵，又被父親沒收手機心情不佳，因而負氣離家出走。

警方等她情緒逐漸穩定後，她才願意在紙張上寫下母親的聯絡方式，並由警方通知聯絡其母到場；林母向警方表示，林姓少女患有輕微精神障礙，因此在溝通上會有一些難處，林女起初不願意與母親返家，經曾、蔡兩員苦口婆心輪流不斷向她勸說，她才願意跟母親一起返家，對於警方耐心溝通之舉，林母深表感激。

潮州警方呼籲，家中子女如有經常性翹家或聊天情形，家長應多付出耐心與關懷，以溝通理解代替嚴厲指責，並與校方、警方建立良好的聯繫管道，如有失聯情形應儘速向當地派出所報案，同時務必提供完整資料，以利協尋。

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